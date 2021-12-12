У трех знаков зодиака 12 декабря 2021 года будет ужасно тяжелый день

Три знака зодиака, у которых 12 декабря 2021 года будет тяжелый день, начинают этот день на нейтральной ноте: Стрелец в нашем Солнце и Луна в Овне, мы медленно скользим по всему, что привлекает наше внимание.
Интенсивность нарастает по мере прохождения дня, и с помощью дополнительного транзитного луна в секстиле Сатурна эта интенсивность может проявляться как придирчивость, нетерпимость, враждебность или даже подлость, пишет yourtango.com.
Это зависит от нас, мы собираемся выпустить зверя из клетки или нет.
Для некоторых знаков зодиака на горизонте маячит большое плохое настроение, и это может быть тот день, когда не только требуется осмотрительность, но и то, что спасет вас, если вы слишком сильно попадете в беду.
Тяжелый день означает плохое настроение, а «плохое настроение» - это неприятный рывок, который испытывает удачу и не думает о последствиях.
Это чистая глупость, и из-за Луны в Овне она слегка отклоняется в сторону врага. Нам всем будет лучше сегодня, если мы подумаем, прежде чем говорить, поскольку наши слова могут нанести ущерб в такой день.
Знаки зодиака, у которых 12 декабря 2021 года будет тяжелый день
Овен(21 марта - 19 апреля)
Вы чувствуете, что ваше настроение действует как шпилька, и она просто ждет, чтобы ее сработали. Все, что вам нужно, это повод взорваться, и вы взорветесь.
По правде говоря, вам действительно не нужна другая причина, потому что в настоящее время ваша жизнь действительно шаткая, и происходит что-то, о чем никто не знает, и это серьезно.
Ваша жизненная ситуация, возможно, стала невыносимой, и только сейчас вы понимаете, что вам, возможно, придется начать думать о жизни в другом месте.
Это суровое осознание, и оно заставляет вас нервничать и нервничать. Сегодня вы говорите гадости и почти мгновенно сожалеете о своих словах, обрушивая свой гнев на не тех людей. Лучше бы тебе не выражать то, что у тебя на уме сегодня, Овен.
Козерог(22 декабря - 19 января)
Это тот день, когда вы теряетесь в своих мыслях, потому что верите, что вы что-то делаете, и в какой-то момент из-за этого осознания вам придется с кем-то противостоять - что их расстроит, а вам просто нужно это сделать.
Скорее всего, это связано с работой. Здесь нужна ваша свобода усмотрения; помните, это рабочее место, если вы в ярости из-за того, как кто-то выполнил свою работу, вам нужно проявлять дипломатичность и такт в общении с ними.
Тем не менее, из-за энергии Овна и влияния Сатурна вам будет трудно сдерживаться. Вам не все равно, а кто-то другой, и их отсутствие заботы - это, по сути, то, что станет вашей навязчивой идеей в течение дня.
Водолей(20 января - 18 февраля)
Вы думаете о продвижении. Это означает амбиции, карьерные цели - планы, планы, планы. Вы чувствуете себя свирепым и сильным, готовым добиться всего, что вы намеревались сделать, но на полпути вас остановит какая-то семейная проблема. Да, еще одна семейная проблема, требующая посредничества и восстановления баланса.
Почему ты? Почему всегда ты? Ну, потому что ты там. Вот как это работает. Когда мы спрашиваем: «Почему я», мы должны смотреть на факты: если мы находимся в плохом положении, кто нас туда ставит? Мы сделали.
Здесь нет жертв, и ты не какой-то грустный мешок, чья судьба - заботиться о семье только тогда, когда ты им нужен ... тем не менее, это то место, где ты находишься в жизни, в данный момент, так что ты единственный человек, который ты » ты действительно зол на сегодня. Сегодня вы злитесь на себя за то, что не делаете то, что хотите. Это так просто.