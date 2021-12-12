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12.12
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12.12.2021: Как загадать желание в последнюю зеркальную дату уходящего года и что строго-настрого нельзя делать в день огромной силы?

7:00:4312/12/2021
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Следующая зеркальная дата состоится 12 декабря, и в этот день важно загадать желание.

Зеркальные даты считаются сильными и подходящими для загадывания желаний. Фото: Pixabay
Зеркальные даты считаются сильными и подходящими для загадывания желаний. Фото: Pixabay

Зеркальные даты случаются каждый месяц в день, когда число совпадает с месяцем. В этом году осталась лишь одна такая дата: 12 декабря (12.12), и эта дата считается сильной. Важно загадать желание, сделав это правильно, по традициям наших предков. Внимание стоит уделить и тому, что ни в коем случае нельзя делать в этот день.

Последняя такая дата в этом году считается особенной, потому что он станет итогом всего того, что происходило за весь 2021. Помимо этого, загадав желание, можно рассчитывать на то, что оно исполнится в следующем году, а также на то, что весь 2022 будет успешным и удачным. Тем не менее, необходимо понимать, как это сделать правильно.

Для того, чтобы загадать желание на следующий год, вам понадобятся лист бумаги, карандаш или ручка и свеча. Зажгите свечу и при свете ее пламени напишите на листочке все свои самые заветные желания. Параллельно необходимо представлять это в своей голове максимально подробно. Сила мысли переплетется с силой зеркальной даты и поможет воплощению вашего желания в реальность. После этого оставьте бумажку на подоконнике на ночь и поставьте рядом свечу, которая должна догореть сама.

Есть и несколько запретов на этот день. Так, ни в коем случае нельзя планировать дальние поездки или перелеты и заниматься другими серьезными и важными делами. Все ситуации, в которых вы будете испытывать волнение или страх, будут перетягивать на себя негативную энергию дня. Помимо этого, запрещено злиться, сплетничать, желать кому-то чего-то плохого, лениться, а также допускать конфликты, ссоры. Особенно это касается отношений со всеми родными и близкими людьми.

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