В Бердске спаслись на пожаре в частном доме двое детей и две женщины

В Бердск вечером в субботу горел частный дом. Об этом сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.
В чрезвычайном ведомстве уточнили, что пожар произошел 11 декабря на ул. Березовой. Сообщение о возгорании поступило в противопожарную службу Бердска в 22.47.
-В результате пожара в комнате огнем поврежден диван, комната закопчена по всей площади, - уточнили в региональном управлении МЧС.
До прибытия первой пожарной машины самостоятельно смогли эвакуироваться из горевшего частного дома две женщины и двое детей. Как отметили в ведомстве, никто из них не пострадал.
Сообщается, что полностью ликвидировали пожар через час - в 22:56. На борьбу с огнем выезжали две единицы техники и 8 человек личного состава.
Как сообщал "Курьер.Среда", в субботу в Бердске произошел еще один пожар в жилом доме. После ликвидации пожара в пятиэтажке на ул. Островского в квартире обнаружили труп мужчины. Предположительно, он уснул с непотушенной сигаретой. По предварительной версии, 44-летний бердчанин отравился угарным газом.