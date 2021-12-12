Надбавку к пенсии получат некоторые российские пенсионеры в 2022 году

В ПФР дали разъяснения по поводу пенсионеров, заработавших себе «сельскую надбавку». Дело в том, что ранее по закону граждане, трудившиеся на селе 30 лет и более не могли получать надбавку в случае переезда в город, теперь эти ограничения сняты, и все пенсионеры, которым положена доплата, получат ее вне зависимости от места проживания.
Речь идет о неработающих пенсионерах, которых до 1992 года трудились на территориях колхозов, совхозов, артелей и других предприятий вне зависимости от профессии и должности, которые занимали. Трудившиеся после 1992 года имеют право на надбавку в тех случаях, когда их трудовая деятельность была непосредственно связана с растениеводством и животноводством, причем работа могла выполняться в организациях, основной вид деятельности которых - сельское хозяйство. также он могли трудиться в структурных подразделениях растениеводческого и животноводческого направлений организаций, даже если сельское хозяйство - их не основной вид деятельности.
До нынешнего года на надбавку могли претендовать лишь те пенсионеры, которые продолжали жить в сельской местности, теперь это ограничение не будет действовать и с 2022 года все, кому полагаются льготы, их получат, сообщили в "Российской газете".