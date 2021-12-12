Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
12.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Надбавку к пенсии получат некоторые российские пенсионеры в 2022 году

4:43:3612/12/2021
0

После Нового года пенсионеры, трудившиеся ранее на селе, смогут получать положенные им надбавки, вне зависимости от места фактического пребывания.

Работавшие на селе получат надбавки. Фото: Pixabay

В ПФР дали разъяснения по поводу пенсионеров, заработавших себе «сельскую надбавку». Дело в том, что ранее по закону граждане, трудившиеся на селе 30 лет и более не могли получать надбавку в случае переезда в город, теперь эти ограничения сняты, и все пенсионеры, которым положена доплата, получат ее вне зависимости от места проживания.

Речь идет о неработающих пенсионерах, которых до 1992 года трудились на территориях колхозов, совхозов, артелей и других предприятий вне зависимости от профессии и должности, которые занимали. Трудившиеся после 1992 года имеют право на надбавку в тех случаях, когда их трудовая деятельность была непосредственно связана с растениеводством и животноводством, причем работа могла выполняться в организациях, основной вид деятельности которых - сельское хозяйство. также он могли трудиться в структурных подразделениях растениеводческого и животноводческого направлений организаций, даже если сельское хозяйство - их не основной вид деятельности.

До нынешнего года на надбавку могли претендовать лишь те пенсионеры, которые продолжали жить в сельской местности, теперь это ограничение не будет действовать и с 2022 года все, кому полагаются льготы, их получат, сообщили в "Российской газете".

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
надбавка пенсионерысельская местностьПФР
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы можете стать получателем данной льготы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ Бердске спаслись на пожаре в частном доме двое детей и две женщины
4:33:55 12/12/2021
В Бердске спаслись на пожаре в частном доме двое детей и две женщины
Почему апостол Андрей Первозванный получил свое прозвище и какие чудеса святой совершал при жизни. Как он оказался на Руси
4:30:55 12/12/2021
Почему апостол Андрей Первозванный получил свое прозвище и какие чудеса святой совершал при жизни. Как он оказался на Руси
У трех знаков зодиака 12 декабря 2021 года будет ужасно тяжелый день
4:30:25 12/12/2021
У трех знаков зодиака 12 декабря 2021 года будет ужасно тяжелый день
Пожелания от чистого сердца в Мировой день зажженных свечей 12 декабря 2021
4:15:47 12/12/2021
Пожелания от чистого сердца в Мировой день зажженных свечей 12 декабря 2021
Размер материнского капитала в России на первенца превысит 500 тыс. рублей в 2022 году
4:11:55 12/12/2021
Размер материнского капитала в России на первенца превысит 500 тыс. рублей в 2022 году
Чтение Таро на одну карту на 12 декабря 2021 года для каждого знака зодиака
4:10:14 12/12/2021
Чтение Таро на одну карту на 12 декабря 2021 года для каждого знака зодиака
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 12 декабря 2021 года
4:07:02 12/12/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 12 декабря 2021 года
Можно ли 13 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти апостола Андрея Первозванного?
4:00:20 12/12/2021
Можно ли 13 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти апостола Андрея Первозванного?
Новый штамм коронавируса "омикрон" чаще поражает полностью привитых от ковида
3:57:14 12/12/2021
Новый штамм коронавируса "омикрон" чаще поражает полностью привитых от ковида
Оставшийся за няньку знакомый семьи изнасиловал полуторагодовалую девочку в Саратовской области
3:43:42 12/12/2021
Оставшийся за няньку знакомый семьи изнасиловал полуторагодовалую девочку в Саратовской области