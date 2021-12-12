Кислотой облил свою бывшую 16-летнюю возлюбленную и ее нового друга ревнивец в Петербурге

В Санкт-Петербурге 11 декабря свидание 16-летней девушки и ее 18-летнего возлюбленного закончилось трагически.
Во время прогулки по набережной канала имени Грибоедова к паре подошел 24-летний мужчина и плеснул в них кислотой. У девушки сильно пострадали лицо, руки, шея, глаза, она в тяжелом состоянии госпитализирована в детскую городскую больницу №1, пациентка в тяжелом состоянии введена в медикаментозный сон.
У парня пострадали лоб, кисти и предплечье. Он находится в удовлетворительном состоянии в НИИ имени Джанелидзе.
Подозреваемый в нападении был задержан только через несколько часов. На момент задержания он находился на Московской проспекте.
Оказалось, что 24-летний мужчина ранее встречался с девушкой и решил таким образом отомстить. Подозреваемый — безработный, приехавший в Северную столицу из Твери. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.