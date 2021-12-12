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Кислотой облил свою бывшую 16-летнюю возлюбленную и ее нового друга ревнивец в Петербурге

5:26:2212/12/2021
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Девушку в тяжелом состоянии госпитализировали, она введена в медикаментозный сон. Состояние парня не вызывает опасений.

В Петербурге кислотой облили парня с девушкой. Фото: Вести.Ру

В Санкт-Петербурге 11 декабря свидание 16-летней девушки и ее 18-летнего возлюбленного закончилось трагически.

Во время прогулки по набережной канала имени Грибоедова к паре подошел 24-летний мужчина и плеснул в них кислотой. У девушки сильно пострадали лицо, руки, шея, глаза, она в тяжелом состоянии госпитализирована в детскую городскую больницу №1, пациентка в тяжелом состоянии введена в медикаментозный сон.

У парня пострадали лоб, кисти и предплечье. Он находится в удовлетворительном состоянии в НИИ имени Джанелидзе.

Подозреваемый в нападении был задержан только через несколько часов. На момент задержания он находился на Московской проспекте.

Оказалось, что 24-летний мужчина ранее встречался с девушкой и решил таким образом отомстить. Подозреваемый — безработный, приехавший в Северную столицу из Твери. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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кислотаоблилревнивец
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