Европейский гороскоп на 2022-й: что ждет знаки Зодиака в Год Черного Водяного Тигра?

Помимо самого популярного и распространенного в мире восточного календаря, существует и европейский. Астрологи опубликовали западный гороскоп на следующий год для каждого знака Зодиака. Ниже представлен европейский прогноз на 2022 год, по которому вы можете понять, что будет ждать вас в грядущем году Черного Водяного Тигра.
1. Овен. Овнов ждет очень удачный год во всех смыслах. Возможно, это будет незаметно в первую половину года, но с конца весны вас будут ждать успехи в работе и личной жизни. Реализация всех планов практически во всех сферах жизни будет даваться очень просто.
2. Телец. Тельцам придется пережить очень нестабильный год. Удачи, длящиеся по два-три месяца, будут меняться неудачами сроком в один или два месяца. Все эти негативные и позитивные моменты будут касаться карьеры и финансовых вопросов, а также отношений с семьей.
3. Близнецы. Череда удачных и неудачных моментов ждет и Близнецов. Первые полгода станут очень тяжелым периодом на работе, но в оставшийся год вас вознаградят за труд. Удача будет преследовать вас не только в карьерном росте, но и в любви.
4. Рак. 2022 станет для Раков очень удачным. Практически на протяжении всего года судьба преподнесет вам все ресурсы для реализации всех своих планов. Это касается всех сфер, но важно понимать, что им нужно уделять должное внимание.
5. Лев. Львам придется очень много трудиться на протяжении всего года. Первые четыре месяца будет тяжело работать и налаживать все свои отношения с родными и близкими. Однако, с мая начнется удачный промежуток времени, который оправдает все ваши старания.
6. Дева. У Дев будет удачный год, но не без потерь. На протяжении всего года можно будет реализовывать все свои планы. Однако, вы будете чувствовать небольшое напряжение, которое будет мешать делать все идеально. Тем не менее, удача будет на вашей стороне.
7. Весы. Весам придется выбрать нужное русло направления своих сил. Связано это с тем, что удача будет преследовать вас не во всех сферах, и их нужно найти. Вам будет казаться, что нигде не везет, но это значит лишь то, что нужно обратить внимание на что-то другое.
8. Скорпион. Скорпионов ждет спокойный и справедливый год. Это значит, что для того, чтобы достичь желаемого, вам придется много трудиться. Если же вы будете сидеть на месте, то вас не будут ждать неудачи, но, возможно, вы упустите свое счастье.
9. Стрелец. Стрельцам тоже придется очень много работать. Весной и осенью будет предоставлено много подарков судьбы, которые необходимо заметить и правильно принять. Касается это, в первую очередь, сфер отношений с противоположным полом и работы.
10. Козерог. Козерогов ждут большие перемены. Больше всего ресурсов для резких изменений вашей жизни предоставится именно вам. Если вы хотите сделать что-то необычное и умопомрачительное, то у вас все получится, если вы просто захотите этого.
11. Водолей. Водолеев ждет тяжелый рабочий год. Интенсивная работа, занятость и усталость будут преследовать вас на протяжении первых пяти месяцев. К лету возникнет потребность в легкости и отдыхе, и все придет само. То же самое касается финансов и любви.
12. Рыбы. Рыбам дастся огромный пласт ресурсов для изменений в своей жизни. Первые полгода станут особенно удачными для этого, что нельзя сказать про остаток года. Вы можете знакомиться с новыми людьми, начинать новые проекты и резко менять свою жизнь.