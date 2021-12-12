Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
12.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Путину доверяют более 63% россиян, одобряют деятельность президента около 59% граждан страны

6:06:1912/12/2021
0

Рейтинг доверия к власти опубликовал ВЦИОМ по итогам опроса: Мишустин — 46,4%, Жириновский — 27,2%, Зюганов — 25,4%, Миронов — 25,6%,

Опрос показал снижение доверия властям за неделю. Фото: Виктел

По итогам первой недели декабря составлены рейтинги доверия к власти в России. Данные предоставлены ВЦИОМ.

Одобрение деятельности президента находится на уровне 58,8%, премьер-министра — 37,9% и правительства страны — 31,2%. В этом вопросе есть некоторое уменьшение числа респондентов, ответивших положительно на вопрос.

Доверие к личности представителя власти показано в цифрах: Путин — 63,5%, Мишустин — 46,4%, Жириновский — 27,2%, Зюганов — 25,4%, Миронов — 25,6%, Нечаев — 7,4%, показатели доверия также снизились у всех, кроме Миронова и Нечаева.

При спонтанном опросе оказалось, что Путину доверяют 26,4%, После него доверия россиян заслуживают Сергей Шойгу - 17,5%,  и Сергей Лавров - 14,6%.

- Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 28,3% (-0,3 п.п. за неделю), КПРФ – 18,2% (+0,2 п.п. за неделю), «Новые люди» - 8,6% (+0,5 п.п. за неделю), ЛДПР – 7,7% (-0,1 п.п. за неделю) и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» – 6,9% (+0 п.п. за неделю), - сообщили на официальном сайте ВЦИОМ.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
властьопросдовериеполитикиВЦИОМ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кому из политиков доверяете вы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какие профессии станут самыми популярными в 2022-м: все предсказания экстрасенса Фатимы Хадуевой на будущий год
6:00:37 12/12/2021
Какие профессии станут самыми популярными в 2022-м: все предсказания экстрасенса Фатимы Хадуевой на будущий год
Болельщик "Крыльев Советов" скончался прямо на стадионе после игры с "Рубином"
5:50:08 12/12/2021
Болельщик "Крыльев Советов" скончался прямо на стадионе после игры с "Рубином"
Самая главная молитва апостолу Андрею Первозванному для чтения каждому носителю имени «Андрей» и всем верующим
5:30:04 12/12/2021
Самая главная молитва апостолу Андрею Первозванному для чтения каждому носителю имени «Андрей» и всем верующим
Кислотой облил свою бывшую 16-летнюю возлюбленную и ее нового друга ревнивец в Петербурге
5:26:22 12/12/2021
Кислотой облил свою бывшую 16-летнюю возлюбленную и ее нового друга ревнивец в Петербурге
Режиссера Сокурова объявили в Чечне врагом народа после его спора с Путиным
5:03:52 12/12/2021
Режиссера Сокурова объявили в Чечне врагом народа после его спора с Путиным
Очень строгие запреты для каждого на 13 декабря в день апостола Андрея Первозванного
5:00:41 12/12/2021
Очень строгие запреты для каждого на 13 декабря в день апостола Андрея Первозванного
Надбавку к пенсии получат некоторые российские пенсионеры в 2022 году
4:43:36 12/12/2021
Надбавку к пенсии получат некоторые российские пенсионеры в 2022 году
БердскВ Бердске спаслись на пожаре в частном доме двое детей и две женщины
4:33:55 12/12/2021
В Бердске спаслись на пожаре в частном доме двое детей и две женщины
Почему апостол Андрей Первозванный получил свое прозвище и какие чудеса святой совершал при жизни. Как он оказался на Руси
4:30:55 12/12/2021
Почему апостол Андрей Первозванный получил свое прозвище и какие чудеса святой совершал при жизни. Как он оказался на Руси
У трех знаков зодиака 12 декабря 2021 года будет ужасно тяжелый день
4:30:25 12/12/2021
У трех знаков зодиака 12 декабря 2021 года будет ужасно тяжелый день