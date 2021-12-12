Путину доверяют более 63% россиян, одобряют деятельность президента около 59% граждан страны

По итогам первой недели декабря составлены рейтинги доверия к власти в России. Данные предоставлены ВЦИОМ.
Одобрение деятельности президента находится на уровне 58,8%, премьер-министра — 37,9% и правительства страны — 31,2%. В этом вопросе есть некоторое уменьшение числа респондентов, ответивших положительно на вопрос.
Доверие к личности представителя власти показано в цифрах: Путин — 63,5%, Мишустин — 46,4%, Жириновский — 27,2%, Зюганов — 25,4%, Миронов — 25,6%, Нечаев — 7,4%, показатели доверия также снизились у всех, кроме Миронова и Нечаева.
При спонтанном опросе оказалось, что Путину доверяют 26,4%, После него доверия россиян заслуживают Сергей Шойгу - 17,5%, и Сергей Лавров - 14,6%.
- Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 28,3% (-0,3 п.п. за неделю), КПРФ – 18,2% (+0,2 п.п. за неделю), «Новые люди» - 8,6% (+0,5 п.п. за неделю), ЛДПР – 7,7% (-0,1 п.п. за неделю) и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» – 6,9% (+0 п.п. за неделю), - сообщили на официальном сайте ВЦИОМ.