Магнитные бури сегодня: Прогноз магнитных бурь на последнюю неделю декабря-2021. Будет ли геоудар 31 декабря

Магнитные бури издавна беспокоят людей, вызывая плохое самочувствие и перемены в настроении. Многих людей волнует, будет ли магнитный шторм накануне Нового года? Да, на кануне главного праздника года разыграется магнитная буря.
17 декабря ожидается магнитная буря, которая будет короткой, но сила удара будет значительной. Продлится она два дня и к 18 декабря сила магнитной бури станет 5 баллов, к вечеру будет наблюдаться снижение активности геоударов и его сила дойдет до 3 баллов.
Последняя магнитная буря года развернется с 30 по 31 декабря. В это время люди ощутят перепады настроения, сильную утомляемость и апатию. Сила удара будет колебаться в пределах 3-4 баллов. В дни магнитных бурь необходимо снизить физические нагрузки и умственную деятельность минимизировать. Все важные дела, которые требуют большой концентрации внимания стоит сделать с утра. В эти дни важно сохранять спокойствие и ни нервничать, ни вступать в конфликты и ни общаться с токсичными людьми.
Улучшить свое состояние можно за счет пересмотра рациона питания. Во время магнитных бурь стоит отказаться от употребления алкогольных напитков, кофе, жирной и жареной пищи. Накануне магнитной бури стоит хорошо выспаться, не менее 8 часов, а проснувшись сделать зарядку, чтобы организм наполнился энергией. Нормализовать работу нервной системы помогут отвары из трав, например, валериана или липа. Кроме этого, необходимо контролировать состояние артериального давления, если оно у вас нестабильное, а также людям с хроническими заболеваниями, стоит держать необходимые лекарственные препараты под рукой.