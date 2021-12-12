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Болельщик "Крыльев Советов" скончался прямо на стадионе после игры с "Рубином"

5:50:0812/12/2021
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По предварительным данным, у 50-летнего зрителя произошла внезапная остановка сердца. При этом его команда одержала победу в том матче.

Скорая помощь дежурила на стадионе, но медики не смогли спасти болельщика. Фото: Скриншот

Во завершении футбольного матча самарских "Крыльев Советов" и казанского "Рубина" 11 декабря на стадионе произошла трагедия - скончался  болельщик. Самарец болел за своих.

"50-летний зритель почувствовал себя плохо в конце матча. Подоспевшие врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизнь пострадавшего. Предварительно, у болельщика произошла внезапная остановка сердца", - сообщили в Российской премьер-лиге.

В Лиге выразили соболезнования родным и близким умершего фаната и сообщили, что вместе с командой возьмут на контроль расследование происшествия.

В минздраве Самарской области отметили, что во время игры на стадионе находилась бригада скорой помощи.

"Через четыре минуты после сообщения, что одному из болельщиков стало плохо, медработники прибыли на трибуну и незамедлительно стали проводить реанимационные мероприятия в полном объеме. К сожалению, несмотря на проводимые мероприятия, мужчина скончался. Приносим соболезнования родным и близким", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Стоит отметить, что игра завершилась победой самарской команды со счетом 2:0.

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