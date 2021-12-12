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Эвушелд: Новый препарат на основе антител к коронавирусу для тех, кто в группе риска

12:30:2712/12/2021
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Федеральные органы здравоохранения в среду разрешили введение нового препарата на основе антител COVID-19 для людей с серьезными проблемами со здоровьем или аллергией, которые не могут получить адекватную защиту от вакцинации.

Официальные лица здравоохранения США разрешили введение нового препарата антител COVID-19 для людей с серьезными проблемами со здоровьем или аллергией, которые не могут получить адекватную защиту от вакцинации. Фото: Мedicalxpress.com

Препараты на основе антител были стандартным средством лечения инфекций COVID-19 уже более года. Но препарат на основе антител к AstraZeneca, одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, отличается. Это первое средство, предназначенное для долгосрочной профилактики инфекции COVID-19, а не для краткосрочного лечения, пишет medicalxpress.com.

Люди, которым может помочь лекарство с антителами, включают больных раком, реципиентов трансплантатов органов и людей, принимающих иммунодепрессанты при таких состояниях, как ревматоидный артрит. По оценкам экспертов в области здравоохранения, в эту группу попадает от 2% до 3% населения США.

«Этим людям все еще нужно укрыться на месте, потому что они подвергаются действительно высокому риску серьезных заболеваний и смерти», - сказал доктор Дэвид Боулвар из Университета Миннесоты перед объявлением. «Таким образом, эта терапия позволит многим из них вернуться к нормальной жизни».

В частности, FDA разрешило препарат AstraZeneca под названием Эвушелд для взрослых и детей от 12 лет и старше, чья иммунная система не реагировала должным образом на вакцины COVID-19 или в анамнезе имелись серьезные аллергические реакции на прививки. Регуляторы заявили, что необходимые две инъекции антител могут быть эффективными для предотвращения заражения COVID-19 в течение шести месяцев.

Как и аналогичные препараты, AstraZeneca поставляет лабораторные версии белков человеческих антител, которые помогают иммунной системе бороться с вирусами и другими инфекциями.

FDA и другие органы здравоохранения подчеркнули, что препараты на основе антител не заменяют вакцины, которые являются наиболее эффективной, долговечной и экономичной формой защиты от вирусов. Препараты на основе антител сложны в производстве и часто стоят более 1000 долларов за дозу по сравнению с вакцинами, которые обычно стоят менее 30 долларов за прививку.

FDA разрешило три других терапии антителами от Regeneron, Eli Lilly и GlaxoSmithKline, а правительство США закупило сотни тысяч доз. Все требуют внутривенного вливания или инъекции. Они используются для лечения людей с недавними инфекциями, которые имеют самый высокий риск развития тяжелой формы COVID-19 из-за других проблем со здоровьем. Два из них можно использовать для предотвращения заражения после возможного заражения коронавирусом.

Препарат AstraZeneca можно было бы использовать иначе - только в качестве долгосрочной превентивной меры у людей, которые имеют повышенную уязвимость к вирусу.

По данным FDA, в исследовании компании у людей, получивших Эвушелд, риск заражения был на 77% ниже, чем у людей, получивших фиктивную вакцину в течение шести месяцев.

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лечениевируслекарствозаражениепандемияCOVID-19новый препаратЭвушелдAstraZenecaFDAДэвид Боулвар
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