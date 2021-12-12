Бывшая жена Ромы Жукова обвинила его в смерти дочери: «Это все проклятые деньги!»

Бывшая супруга исполнителя Ромы Жукова выступила с обвинениями в сторону певца.
Елена Жукова опубликовала пост в Instagram, где поделилась с подписчиками мнением о причине гибели пятилетней дочери, произошедшей в 2012 году. В посте выставлена фотография, где она сидит и смотрит на снимок маленькой дочери, а под ним комментарий, где рассказывается версия о причине несчастного случая на игровой площадке.
Елена уверена: душа девочки не была призвана Богом, это экс-супруг поспособствовал скорейшему уходу ребенка. Женщина стала вспоминать, с какими финансовыми трудностями столкнулась, когда случилась трагедия. В тот момент Елена была беременна второй дочерью — Викторией.
- Наша Лиза ушла не потому, что она так хотела. Она взяла на себя грех родителей. Когда я вынашивала Викторию, у меня была мечта увеличить жилищные условия. Я увидела красивый таунхаус. Приехала беременная на сделку, предложила рассрочку. Хозяин пошел на уступки. До этой покупки мы с бывшим были в Таиланде, где встретили человека, который предложил нам контракт на два миллиона рублей (эти деньги вложили в покупку таунхауса). Бывший вместе с друзьями кинул этого человека, и это грех. И за грех платят дети…— рассказала бывшая жена Ромы Жукова.
Елена рассказала, что при строительных работах из-за трагической случайности погиб рабочий, кроме того, их несколько раз обманывали во время ремонта.
- Все это энергия проклятых денег. Бывший знал, что это ему с рук не сойдет просто так! — заключила Елена.
Подписчики Елены Жуковой усомнились в ее адекватности, некоторые пожалели женщину и попросили не винить никого в смерти ребенка.