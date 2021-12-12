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12.12
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Бывшая жена Ромы Жукова обвинила его в смерти дочери: «Это все проклятые деньги!»

6:39:1812/12/2021
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Елена Жукова потеряла дочь, когда той было всего пять лет. Она до сих пор не может простить бывшему мужу его «грех» за который пострадала девочка. Подписчики усомнились в ее адекватности.

Елена Жукова считает бывшего мужа виноватым в смерти дочери. Фото: Inatagram/elenazhukova_official

Бывшая супруга исполнителя Ромы Жукова выступила с обвинениями в сторону певца.

Елена Жукова опубликовала пост в Instagram, где поделилась с подписчиками мнением о причине гибели пятилетней дочери, произошедшей в 2012 году. В посте выставлена фотография, где она сидит и смотрит на снимок маленькой дочери, а под ним комментарий, где рассказывается версия о причине несчастного случая на игровой площадке.

Елена уверена: душа девочки не была призвана Богом, это экс-супруг поспособствовал скорейшему уходу ребенка. Женщина стала вспоминать, с какими финансовыми трудностями столкнулась, когда случилась трагедия. В тот момент Елена была беременна второй дочерью — Викторией.

- Наша Лиза ушла не потому, что она так хотела. Она взяла на себя грех родителей. Когда я вынашивала Викторию, у меня была мечта увеличить жилищные условия. Я увидела красивый таунхаус. Приехала беременная на сделку, предложила рассрочку. Хозяин пошел на уступки. До этой покупки мы с бывшим были в Таиланде, где встретили человека, который предложил нам контракт на два миллиона рублей (эти деньги вложили в покупку таунхауса). Бывший вместе с друзьями кинул этого человека, и это грех. И за грех платят дети…— рассказала бывшая жена Ромы Жукова.

Елена рассказала, что при строительных работах из-за трагической случайности погиб рабочий, кроме того, их несколько раз обманывали во время ремонта.

- Все это энергия проклятых денег. Бывший знал, что это ему с рук не сойдет просто так! — заключила Елена.

Подписчики Елены Жуковой усомнились в ее адекватности, некоторые пожалели женщину и попросили не винить никого в смерти ребенка.

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деньгигрехМузыкант.смерть дочериРома Жуков
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