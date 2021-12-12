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При нападении России на Украину Байден направит войска в соседние страны

6:27:3612/12/2021
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Идея размещения американских войск на Украине никогда не рассматривались, подчеркнул президент США.

Байден: в случае вторжения России на Украину США отправят войска в соседние страны НАТО. Фото: Википедии

В случае вторжения России на Украину США направят войска в соседние страны НАТО, заявил 11 декабря американский президент Джо Байден. Так он ответил на вопросы журналистов в Уилмингтоне во время уикэнда.

У Байдена спросили, почему он отказался от мысли разместить американских войск на Украине, если Россия на нее нападет.

"Они никогда не рассматривались... И готовы ли вы отправить американские войска на войну на Украину, чтобы сражаться с Россией на поле боя?" - ответил американский лидер.

Он рассказал, что об этом же сообщил президенту РФ Владимиру Путину во время последнего разговора в онлайн-формате: в случае "вторжения" американские войска будут отправлены в страны "Бухарестской девятки" (B9) - Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.

"Нам придется направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 - все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России", - пояснил Байден.

По его словам, США "продолжат предоставлять украинскому народу оборонные возможности".

"Я абсолютно ясно дал понять президенту Путину, что если он вторгнется на Украину, то экономические последствия для его экономики будут разрушительными", - провозгласил президент США.

Напомним, Путин и Байден  7 декабря провели двухчасовые переговоры по видеосвязи. В основном говорили о ситуации вокруг Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения о готовящемся Россией нападении пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. В Кремле допустили вероятность провокаций. При этом Москва прилагает все усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт на юго-востоке страны.

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