ЕГЭ-2022: даты сдачи экзаменов для 11-классников

Уже меньше месяца осталось до наступления Нового года, а это значит, что приближаются и даты сдачи ЕГЭ у школьников. Когда в 2022 году выпускники будут сдавать Единый Государственный Экзамен? Читайте в данном материале.
Единый Государственный Экзамен проходит в два этапа: первый — для тех, кто уже окончил школу в прошлые годы, а второй — для действующих школьников.
Осенью ЕГЭ смогут сдать все те, кто не смог сдать экзамены ранее и не получил аттестат.
Основной этап сдачи ЕГЭ в 2022 году пройдет в период с 27 мая по 21 июня.
Дополнительный этап состоится с 5 сентября и завершится 8 сентября.
Досрочная сдача будет доступна с 21 марта по 7 апреля.
Принять участие в дополнительном этапе смогут те выпускники, которые пропустили основной этап сдачи экзаменов по уважительной причине, а также те, у которых дни сдачи ЕГЭ совпадали по нескольким выбранным дисциплинам.
Основной период сдачи Единого Государственного Экзамена в 2022 году:
- химия, география, литература 27 мая. - русский язык 30 мая. - математика 2 и 3 июня. - физика, история 6 июня. - обществознание 9 июня. - иностранные языки, биология 14 июня. - информатика 20, 21 информатика.
Дополнительный период пройдет в сентябре, так все, кто не сдал ЕГЭ с основной период смогут это сделать в сентябре. Математика пройдет 5 сентября, а русский язык 8 сентября.
Каждому школьнику рекомендовано взять с собой на экзамен: гелевую ручку, черного цвета; документ удостоверяющий личность; так как экзамен длятся не менее 4 часов, то выпускнику обязательно понадобится вода и шоколадный батончик, чтобы перекусить.