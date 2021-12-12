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Как подготовиться к старости, рассказал врач-геронтолог. Культура старения в России плохо развита

7:37:0312/12/2021
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Три момента необходимо учесть, чтобы в пенсионном возрасте оставаться более функциональным человеком.

Старость должна быть в радость. Фото: PxHere

Процесс старения — один из естественных эпизодов жизни, к которым нужно готовится заранее. Культура старения в России развита плохо и многие пожилые сталкиваются с тем, что им трудно вести полноценный образ жизни и оставаться функциональными.

О трех направлениях, на которые следует обратить внимание, рассказал врач-геронтолог Кирилл Прощаев, возглавляющий Научно-исследовательский медицинский центр «Геронтология».

- Есть базовые правила: сбалансированная физическая нагрузка, правильное питание с большим количеством свежих овощей и фруктов, а также регулярные медицинские осмотры, должна быть культура похода к доктору, — рассказал специалист для URA.RU.

Доктор обратил внимание на рабочие навыки, которые могут продлить трудовую жизнь, что позволит позже оказаться на ее обочине. Для того, чтобы держать себя в тонусе, необходимо повышать квалификацию или получить новое дополнительное образование. Также доктор назвал важным умение пользоваться всеми современными гаджетами и технологиями.

- Не надо противиться новым гаджетам и сервисам. Мир развивается, и мы должны привить себе культуру освоения новых технологий, — советует Кирилл Прощаев.

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