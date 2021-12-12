Мать заставила дочь выйти замуж за незнакомого таксиста за $15 тыс., а тот перерезал молодой жене горло

В Австралии под суд пойдет женщина, заставившая дочь выйти замуж за незнакомого таксиста.
21-летняя Рукияф Хайдари поддалась давлению со стороны матери Мухаммад Джан и согласилась выйти замуж за незнакомого таксиста - 25-летнего водителя Uber Мохаммеда Али Халими. Свадьба прошла в ноябре 2019 года, а в январе 2020 года девушка погибла от рук супруга, который перерезал ей горло.
Мать девушки уверила ее, что та сможет переехать Мельбурна в Перт и поступить в университет. Оказалось, что за свою услугу таксисту она получила от него 15 тысяч долларов (договор был на 20 тысяч, но мать устроило и это). Девушка не хотела жить в браке с нелюбимым человеком и заявила ему об этом, на что законный супруг перерезал ей ножом горло, а потом позвонил брату и велел забрать тело.
Убийца приговорен к пожизненному сроку, мать ждет суд в графстве Виктория в 2022 году, она отрицает, что принуждала дочь выйти замуж, сообщили в Mail Online.