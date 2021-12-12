В РПЦ оценили возможность объединения с католической церковью

Многовековая история вражды между Русской православной церковью (РПЦ) и Римской католической церковью (РКЦ) может быть прекращена вследствие попыток нормализовать отношения. Речи о том, что РПЦ и РКЦ могут объединиться нет. Об этом заявил митрополит Волоколамский Иларион, возглавляющий Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
- Никакой речи об объединении Церквей не идет — ни на официальном уровне, ни на неофициальном уровне, — заверил он в ходе эфира на телеканале "Россия 24".
По словам митрополита Иллариона на данном этапе между ветвями христианства осуществляется попытка прекратить враждовать. Он напомнил, что между РПЦ И РКЦ много противоречий, среди которых в том числе неприятие святых другой ветви.
Ранее стало известно что Папа Римский Франциск будет обсуждать возможность поездки в РФ для того, чтобы провести переговоры с патриархом Кириллом. В ходе прошедшей поездки в Грецию Папа Римский попросил прощения у Бога и всех православных за те ошибки, которые ранее совершили католики.