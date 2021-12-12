Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
12.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске начали сносить незаконно установленные киоски: Силами и за счет их владельцев

9:16:2412/12/2021
0

После предписания администрации хозяева самовольных торговых объектов должны их ликвидировать в течение 30 календарных дней и благоустроить территорию после сноса.

Киоск на ул. Кирова в Бердске придется снести. Фото: Пресс-центр администрации Бердска

Несколько незаконно установленных киосков предписано снести в Бердске по итогам декабрьских осмотров города. Так, 7 декабря отдел промышленности, торговли и развития предпринимательства мэрии выявил факт самовольной установки нестационарного торгового объекта — киоска у дома №21 по ул. Лунной.

3 декабря обнаружили незаконный павильон в Новом поселке в районе дома №40/1 по ул. Пирогова. Тогда же чиновники мэрии увидели самовольно установленный киоск возле дома №30 по ул. Кирова, сообщили в пресс-центре бердской мэрии.

Владельцам этих объектов администрация выдала предписание в течение 30 календарных дней снести собственными силами и за свой счет нестационарные объекты, а также восстановить благоустройство территории после сноса.

Как сообщал «Курьер.Среда» после разработки новой схемы установки нестационарных торговых объектов на территории города, все старые киски, не вписывающиеся в план, должны снести. Новые места (с учетом уже существующих) разыгрывают на аукционах. Состоялось уже 11 торгов, на которых предоставили места примерно под 200 киосков и павильонов. В основном там будут торговать продуктами, но не только - дают места под автомойки, елочные базары  и ремонт обуви.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
благоустройствокиоскиснестиАукцион.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Киоски портят вид города?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Магнитные бури сегодня: Прогноз магнитных бурь на последнюю неделю декабря-2021. Будет ли геоудар 31 декабря
9:00:10 12/12/2021
Магнитные бури сегодня: Прогноз магнитных бурь на последнюю неделю декабря-2021. Будет ли геоудар 31 декабря
Таинственная смерть: Трупы 19-летней девушки и 25-летнего мужчины обнаружили в квартире в Твери
8:50:08 12/12/2021
Таинственная смерть: Трупы 19-летней девушки и 25-летнего мужчины обнаружили в квартире в Твери
Шоумен Гоген Солнцев хотел взять в жены бывшую возлюбленную Прохора Шаляпина после их развода
8:26:46 12/12/2021
Шоумен Гоген Солнцев хотел взять в жены бывшую возлюбленную Прохора Шаляпина после их развода
Жертв коронавируса и новых зараженных подсчитали за сутки на 12 декабря в Новосибирской области
8:01:22 12/12/2021
Жертв коронавируса и новых зараженных подсчитали за сутки на 12 декабря в Новосибирской области
Европейский гороскоп на 2022-й: что ждет знаки Зодиака в Год Черного Водяного Тигра?
8:00:16 12/12/2021
Европейский гороскоп на 2022-й: что ждет знаки Зодиака в Год Черного Водяного Тигра?
Как подготовиться к старости, рассказал врач-геронтолог. Культура старения в России плохо развита
7:37:03 12/12/2021
Как подготовиться к старости, рассказал врач-геронтолог. Культура старения в России плохо развита
Ледяной дождь обрушится в воскресенье на регионы европейской части России
7:27:36 12/12/2021
Ледяной дождь обрушится в воскресенье на регионы европейской части России
Пьяная пациентка устроила дебош и обматерила персонал больницы и полицейских в Новосибирской области
7:01:25 12/12/2021
Пьяная пациентка устроила дебош и обматерила персонал больницы и полицейских в Новосибирской области
12.12.2021: Как загадать желание в последнюю зеркальную дату уходящего года и что строго-настрого нельзя делать в день огромной силы?
7:00:43 12/12/2021
12.12.2021: Как загадать желание в последнюю зеркальную дату уходящего года и что строго-настрого нельзя делать в день огромной силы?
Бывшая жена Ромы Жукова обвинила его в смерти дочери: «Это все проклятые деньги!»
6:39:18 12/12/2021
Бывшая жена Ромы Жукова обвинила его в смерти дочери: «Это все проклятые деньги!»