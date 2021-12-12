В Бердске начали сносить незаконно установленные киоски: Силами и за счет их владельцев

Несколько незаконно установленных киосков предписано снести в Бердске по итогам декабрьских осмотров города. Так, 7 декабря отдел промышленности, торговли и развития предпринимательства мэрии выявил факт самовольной установки нестационарного торгового объекта — киоска у дома №21 по ул. Лунной.
3 декабря обнаружили незаконный павильон в Новом поселке в районе дома №40/1 по ул. Пирогова. Тогда же чиновники мэрии увидели самовольно установленный киоск возле дома №30 по ул. Кирова, сообщили в пресс-центре бердской мэрии.
Владельцам этих объектов администрация выдала предписание в течение 30 календарных дней снести собственными силами и за свой счет нестационарные объекты, а также восстановить благоустройство территории после сноса.
Как сообщал «Курьер.Среда» после разработки новой схемы установки нестационарных торговых объектов на территории города, все старые киски, не вписывающиеся в план, должны снести. Новые места (с учетом уже существующих) разыгрывают на аукционах. Состоялось уже 11 торгов, на которых предоставили места примерно под 200 киосков и павильонов. В основном там будут торговать продуктами, но не только - дают места под автомойки, елочные базары и ремонт обуви.