В России свыше 10 млн человек заразились коронавирусом. Но за сутки на 12 декабря выявили менее 30 тыс. новых случаев - впервые с 13 октября

В России за прошедшие сутки на 12 декабря выявили 29 929 новых зараженных коронавирусом. Таким образом, впервые с 13 октября суточный прирост оказалось менее 30 тыс. Общее количество инфицированных россиян увеличилось до 10 016 896, сообщили в федеральном оперативном штабе в воскресенье.
По-прежнему в лидерах остаются Москва - 2 040 случаев заражения и Санкт-Петербург - 2 012. В Новосибирской области, как сообщал "Курьер.Середа", обнаружили 385 новых заболевших ковидом за сутки.
Сейчас в России продолжают лечиться 986 058 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
За сутки вылечились на 31 391 пациентов, в всего с начала пандемии 8 741 355 человек.
Число летальных исходов из-за ковида в стране за сутки увеличилось на 1132 (1171 в субботу), что является минимальным показателем с 27 октября. За все время пандемии в России скончались от коронавируса 289 483 пациента, в том числе 15 человек за последние сутки в Новосибирской области.