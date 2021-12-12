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Колоссальные разрушения принес торнадо. В США его назвали самым крупным в истории страны и показали последствия на видео

10:22:2212/12/2021
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Более ста человек, по предварительным данным, стали жертвами стихии. Уничтожено огромное количество зданий, нескольким штатам причинен огромный ущерб.

После торнадо не осталось ничего. Фото: REUTERS/Cheney Orr

Разрушительный торнадо прошел в США сразу по нескольким штатам, наиболее пострадавшим считается Кентукки. В сети появилось видео, на котором зафиксированы колоссальные разрушения — видно что от многих зданий не осталось ничего.

- Последствия этого торнадо могут более негативными, чем разрушения от торнадо «Супер-вспышка 1974» — заявил 11 декабря губернатор штата Кентукки Энди Бешир, слова которого приводит портал WIS NEWS.

Губернатор сравнивал последствия от торнадо, произошедшего в 1974 году, ущерб от которого превысил 3,3 миллиарда долларов. Бешир отметил, что не менее ста человек по предварительной информации стали жертвами торнадо.

Российское посольство в Вашингтоне выразило соболезнования родным  и близким погибших в результате страшного бедствия. Джо Байден назвал крупнейшим в истории стихийным бедствием торнадо, который накрыл страну 10 декабря.

Более шести штатов подверглись испытаниям серии торнадо, которых было не менее 50 — это Кентукки, Арканзас, Иллинойс, Миссури, Миссисипи и Теннесси. Метеорологи предположили, что что мог быть и один торнадо, который действовал на территории длиной 250 миль, что соответствует более 400 километрам.

Началось стихийное бедствие 10 декабря. Самые серьезные последствия постигли город Мэйфилд — там обрушилась крыша свечного завода. Из ста десяти человек, находившихся внутри, живыми извлекли не боле сорока.

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жертвыторнадоущерб.
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