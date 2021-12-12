Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
12.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Школьницы до смерти избили и обокрали пенсионера: Они сломали дверь о его тело

10:51:1512/12/2021
0

Две девочки 13 и 14 лет из Хабаровского края три часа издевались над бывшим моряком, после чего грозились убить полицейских при задержании.

Школьницы до смерти избили и обокрали пенсионера. Фото: PxHere

Две школьницы в возрасте 13 и 14 лет ввалились в квартиру к старику, три часа избивали его, а потом обворовали. Позже пенсионер скончался в больнице от полученных травм. Жестокое нападение произошло в поселке Сортировка Хабаровского края ночью.

Подростки отобрали у старика пенсию - около 10 тыс. рублей. Местного одинокого алкоголика, бывшего моряка, они начали колоть, чем придется, затем положили на него выбитую дверь и прыгали, пока та не сломалась.

На шум пришла бывшая супруга избитого жертвы, живущая в этом же подъезде. Но и она получила удара от школьниц. Тогда пенсионерка ретировалась к соседке к соседке, откуда вызвала сотрудников полиции. Тогда в избитом пенсионере еще теплилась жизнь. Но в больнице, куда его оперативно доставили, спасти не смогли.

Когда девочек задерживали, в адрес полицейских и жены старика они они сыпали оскорбления и угрозы убийством. Обе подозреваемых в убийстве из неблагополучных семей, старшая учится в коррекционной школе, сообщает Пятый канал.

Как сообщили в воскресенье в СКР по Хабаровскому краю, двух школьниц, забивших до смерти  60-летнего соседа в ночь на 10 декабря, арестовали. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".

"По ходатайству следователя суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в Следственном комитете.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
обворовалискончался в больницезабили до смерти
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Больше из колоний девочки уже не выйдут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Школьницы до смерти избили и обокрали пенсионера: Они сломали дверь о его тело
10:51:15 12/12/2021
Школьницы до смерти избили и обокрали пенсионера: Они сломали дверь о его тело
Колоссальные разрушения принес торнадо. В США его назвали самым крупным в истории страны и показали последствия на видео
10:22:22 12/12/2021
Колоссальные разрушения принес торнадо. В США его назвали самым крупным в истории страны и показали последствия на видео
В РПЦ оценили возможность объединения с католической церковью
9:57:38 12/12/2021
В РПЦ оценили возможность объединения с католической церковью
Мать заставила дочь выйти замуж за незнакомого таксиста за $15 тыс., а тот перерезал молодой жене горло
9:46:20 12/12/2021
Мать заставила дочь выйти замуж за незнакомого таксиста за $15 тыс., а тот перерезал молодой жене горло
В России свыше 10 млн человек заразились коронавирусом. Но за сутки на 12 декабря выявили менее 30 тыс. новых случаев - впервые с 13 октября
9:32:16 12/12/2021
В России свыше 10 млн человек заразились коронавирусом. Но за сутки на 12 декабря выявили менее 30 тыс. новых случаев - впервые с 13 октября
БердскВ Бердске начали сносить незаконно установленные киоски: Силами и за счет их владельцев
9:16:24 12/12/2021
В Бердске начали сносить незаконно установленные киоски: Силами и за счет их владельцев
Магнитные бури сегодня: Прогноз магнитных бурь на последнюю неделю декабря-2021. Будет ли геоудар 31 декабря
9:00:10 12/12/2021
Магнитные бури сегодня: Прогноз магнитных бурь на последнюю неделю декабря-2021. Будет ли геоудар 31 декабря
Таинственная смерть: Трупы 19-летней девушки и 25-летнего мужчины обнаружили в квартире в Твери
8:50:08 12/12/2021
Таинственная смерть: Трупы 19-летней девушки и 25-летнего мужчины обнаружили в квартире в Твери
Шоумен Гоген Солнцев хотел взять в жены бывшую возлюбленную Прохора Шаляпина после их развода
8:26:46 12/12/2021
Шоумен Гоген Солнцев хотел взять в жены бывшую возлюбленную Прохора Шаляпина после их развода
Жертв коронавируса и новых зараженных подсчитали за сутки на 12 декабря в Новосибирской области
8:01:22 12/12/2021
Жертв коронавируса и новых зараженных подсчитали за сутки на 12 декабря в Новосибирской области