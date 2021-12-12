Школьницы до смерти избили и обокрали пенсионера: Они сломали дверь о его тело

Две школьницы в возрасте 13 и 14 лет ввалились в квартиру к старику, три часа избивали его, а потом обворовали. Позже пенсионер скончался в больнице от полученных травм. Жестокое нападение произошло в поселке Сортировка Хабаровского края ночью.
Подростки отобрали у старика пенсию - около 10 тыс. рублей. Местного одинокого алкоголика, бывшего моряка, они начали колоть, чем придется, затем положили на него выбитую дверь и прыгали, пока та не сломалась.
На шум пришла бывшая супруга избитого жертвы, живущая в этом же подъезде. Но и она получила удара от школьниц. Тогда пенсионерка ретировалась к соседке к соседке, откуда вызвала сотрудников полиции. Тогда в избитом пенсионере еще теплилась жизнь. Но в больнице, куда его оперативно доставили, спасти не смогли.
Когда девочек задерживали, в адрес полицейских и жены старика они они сыпали оскорбления и угрозы убийством. Обе подозреваемых в убийстве из неблагополучных семей, старшая учится в коррекционной школе, сообщает Пятый канал.
Как сообщили в воскресенье в СКР по Хабаровскому краю, двух школьниц, забивших до смерти 60-летнего соседа в ночь на 10 декабря, арестовали. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".
"По ходатайству следователя суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в Следственном комитете.