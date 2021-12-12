Подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки мигранта задержали под Петербургом

В Пушкине задержали гражданина Узбекистана, которого подозревают в изнасиловании 14-летней девочки. Инцидент произошел месяц назад, но найти подозреваемого удалось только сейчас.
В ходе задержания у 25-летнего мигранта было обнаружено четыре мобильных телефона. Сам он не состоял на миграционном учете. По факту изнасилования возбуждено уголовное дело, пишет 78.ru.
Ранее в Москве был задержан 28-летний гражданин Таджикистана, удерживавший у себя в квартире трех девушек ради сексуальных утех.
Выявить преступника удалось после того, как одна из девушек, спасаясь от злоумышленника, выпрыгнула в окно с четвертого этажа. Насильник попытался ее убить, нанеся несколько ножевых ранений, но соседи спугнули преступника и отправили пострадавшую в больницу. В квартире, где проживал насильник были обнаружены еще две пленницы со связанными скотчем руками.