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Подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки мигранта задержали под Петербургом

11:02:1712/12/2021
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Задержанный 25-летний гражданин Узбекистана не стоял на миграционном учете. Его искали месяц и обнаружили в Пушкине.

В Петербурге мигрант изнасиловал школьницу. Фото: Pixabay

В Пушкине задержали гражданина Узбекистана, которого подозревают в изнасиловании 14-летней девочки. Инцидент произошел месяц назад, но найти подозреваемого удалось только сейчас.

В ходе задержания у 25-летнего мигранта было обнаружено четыре мобильных телефона. Сам он не состоял на миграционном учете. По факту изнасилования возбуждено уголовное дело, пишет 78.ru.

Ранее в Москве был задержан 28-летний гражданин Таджикистана, удерживавший у себя в квартире трех девушек ради сексуальных утех.

Выявить преступника удалось после того, как одна из девушек, спасаясь от злоумышленника, выпрыгнула в окно с четвертого этажа. Насильник попытался ее убить, нанеся несколько ножевых ранений, но соседи спугнули преступника и отправили пострадавшую в больницу. В квартире, где проживал насильник были обнаружены еще две пленницы со связанными скотчем руками.

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изнасилованиешкольницаПодозреваемый.
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