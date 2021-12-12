Как с помощью фруктовой ветки незамужние девушки 13 декабря узнавали о скорой или нескорой свадьбе: 20 сильных гаданий на Андреев день

13 декабря православные люди вспоминают апостола Андрея Первозданного. Этот праздник имеет ряд традиций и запретов. День хорошо подходит для того, чтобы гадать, девушки, которые мечтали выйти замуж гадали на суженого по ветке фруктового дерева и узнавали, кто первой выйдет замуж.
Запреты дня.
1. Не стоит заниматься рукоделием. Считается, что это плохая примета.
2. Ремонт и генеральную уборку в этот день лучше не проводить.
3. Весь день стоит заниматься чем-то полезным, а вечер посвятить праздничному застолью и встречи с друзьями.
4. Женатым людям нельзя ругаться 13 декабря, считается, что даже незначительная ссора может привести к серьезному скандалу.
5. В этот день чрезмерная мозговая активность противопоказана.
6. Слишком громкое веселье запрещено, день стоит провести в спокойной атмосфере.
Гадания и ритуалы.
1. Перед тем, как лечь спать девушка, которая мечтала выйти замуж отламывала от хлеба кусок и клала под подушку. Считалось, что суженый должен прийти девушке во сне.
2. Девушки гадали по ветке яблони, срывали ее и ставили в воду, если она зацветет до Рождества, то в этом году будет свадьба у девушке.
3. Необходимо было девушкам, мечтающим выйти замуж, сходить в храм и помолиться Андрею Первозданному о том, чтобы он даровал ей искреннюю и долгую любовь.
4. Проводили ритуалы по защите дома от нечистой силы: переворачивали ведра вверх дном, раскладывали по углам дома чеснок. Благодаря таким ритуалам дом был надежно защищен от вторжения нечистой силы.