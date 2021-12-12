Где родился младенец Иисус Христос: кто пришел в вертеп после рождения Господа. И что обязательно нужно сделать всем верующим перед Рождеством

В 2022 году Рождество будут отмечать 7 января в пятницу, этот день признан официальным праздничным днем на государственном уровне. Праздник посвящён рождении Иисуса во время того, как его родители шли в Вифлеем. Празднуют его как правила в кругу близких и родных. Рождество входит в двенадцать главных праздников христианской церкви.
Рождество — это один из центральных праздников православной церкви. Также этот день отмечают и католики. В чем разница между православным Рождеством и католическим? Давайте разбираться.
7 января Рождество отмечают православное население земли, а 25 декабря торжество отмечают католики. Это можно объяснить разными календарями: григорианский календарь у католиков и юлианский у православных жителей.
Традиции православного праздника.
Перед наступлением православного Рождества, все верующие должны соблюдать строгий пост. Который необходим, чтобы очистить и душу, и тело. Пост длится сорок дней начиная с 28 ноября и заканчивается 6 января. 7 января христиане отмечают само торжество. В полночь все храмы начинают богослужение. В этот день граждане России не дарят подарки, в современной жизнь эта традиция перешла на Новый год.
Традиции католического Рождества.
Накануне Рождества, 24 декабря католики отмечают сочельник. В день Рождества необходимо соблюдать пост, а накануне этой даты ночью все католики должны посетить службу. Праздник по традиции отмечают до 1 января.
У католиков данный праздник связан с Санта-Клаусом, для него 24 декабря оставляют молоко с печеньем. Утром под елкой для детей родители оставляют подарки. В храм принято ходить всей семьей. Дома украшают носками и расставляют свечи по всему дому, чтобы защитить свой дом и семью от нечистой силы.