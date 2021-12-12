Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
12.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Разбившийся в Хакасии вертолет Robinson R66 выполнял тренировочный полет. Названы причины крушения

11:47:1512/12/2021
0

В ходе осмотра места крушения следователи изъяли образцы топлива, личные вещи пилота, регистрационное устройство и документы. Горючее направили на химическую экспертизу.

Вертолет разбился в Хакасии. Фото: Wikimedia Commons

Вертолет Robinson R66, разбившийся в Хакасии, выполнял тренировочный полет. Ранее сообщалось, что он летел за туристами - забрать их с озера. Обломки воздушного судна обнаружили недалеко от водоема.

Как 12 декабря сообщает РЕН ТВ, воздушное судно вылетело из Новокузнецка на озеро Маранкуль в Хакасии ради тренировки пилота - для сохранения его навыков.

Кроме 46-летнего пилота на борту никого не было, как не имелось и груза. Он погиб. Спасатели обнаружили разрушенную машину с воздуха, когда отправились на поиски.

Напомним, 10 декабря вертолет перестал выходить на связь. Позже стало известно, что он потерпел крушение в 13 км от озера Каракуль. По факту гибели пилота и вертолета возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего.

По предварительным данным, причинами крушения Robinson R66 могли стать непогода, ошибка пилотирования или поломка, сообщили в воскресенье в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

В ходе осмотра места крушения следователи изъяли образцы топлива, личные вещи пилота, регистрационное устройство и документы. Горючее направили на химическую экспертизу.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
непогодаразбилсявертолет Robinsonпотерпел крушение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Пилот разучился летать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

День Николая Угодника в декабре: традиции и как праздновать день памяти святого 19 декабря
12:00:45 12/12/2021
День Николая Угодника в декабре: традиции и как праздновать день памяти святого 19 декабря
Разбившийся в Хакасии вертолет Robinson R66 выполнял тренировочный полет. Названы причины крушения
11:47:15 12/12/2021
Разбившийся в Хакасии вертолет Robinson R66 выполнял тренировочный полет. Названы причины крушения
Пять человек погибли на трассе "Волга" при столкновении ВАЗа и грузовика Hino
11:31:15 12/12/2021
Пять человек погибли на трассе "Волга" при столкновении ВАЗа и грузовика Hino
Алкоголь на Новый год и Рождество может принести вам три неприятных побочных эффекта
11:30:59 12/12/2021
Алкоголь на Новый год и Рождество может принести вам три неприятных побочных эффекта
С Днём Андрея Первозванного – святейшие поздравления и открытки на 13 декабря
11:15:40 12/12/2021
С Днём Андрея Первозванного – святейшие поздравления и открытки на 13 декабря
Подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки мигранта задержали под Петербургом
11:02:17 12/12/2021
Подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки мигранта задержали под Петербургом
ЕГЭ-2022: даты сдачи экзаменов для 11-классников
11:00:41 12/12/2021
ЕГЭ-2022: даты сдачи экзаменов для 11-классников
Школьницы до смерти избили и обокрали пенсионера: Они сломали дверь о его тело
10:51:15 12/12/2021
Школьницы до смерти избили и обокрали пенсионера: Они сломали дверь о его тело
Колоссальные разрушения принес торнадо. В США его назвали самым крупным в истории страны и показали последствия на видео
10:22:22 12/12/2021
Колоссальные разрушения принес торнадо. В США его назвали самым крупным в истории страны и показали последствия на видео
В РПЦ оценили возможность объединения с католической церковью
9:57:38 12/12/2021
В РПЦ оценили возможность объединения с католической церковью