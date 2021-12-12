Разбившийся в Хакасии вертолет Robinson R66 выполнял тренировочный полет. Названы причины крушения

Вертолет Robinson R66, разбившийся в Хакасии, выполнял тренировочный полет. Ранее сообщалось, что он летел за туристами - забрать их с озера. Обломки воздушного судна обнаружили недалеко от водоема.
Как 12 декабря сообщает РЕН ТВ, воздушное судно вылетело из Новокузнецка на озеро Маранкуль в Хакасии ради тренировки пилота - для сохранения его навыков.
Кроме 46-летнего пилота на борту никого не было, как не имелось и груза. Он погиб. Спасатели обнаружили разрушенную машину с воздуха, когда отправились на поиски.
Напомним, 10 декабря вертолет перестал выходить на связь. Позже стало известно, что он потерпел крушение в 13 км от озера Каракуль. По факту гибели пилота и вертолета возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего.
По предварительным данным, причинами крушения Robinson R66 могли стать непогода, ошибка пилотирования или поломка, сообщили в воскресенье в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
В ходе осмотра места крушения следователи изъяли образцы топлива, личные вещи пилота, регистрационное устройство и документы. Горючее направили на химическую экспертизу.