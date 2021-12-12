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7 января – Рождество-2022: традиции великого церковного праздника. Приметы на день рождения Иисуса Христа

2:00:4612/12/2021,Анна Филатова
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Нельзя оставлять на столе пустые тарелки, лучше их сразу убрать.

Что можно, а чего нельзя делать в Рождество Христово.
Что можно, а чего нельзя делать в Рождество Христово. Фото: Рixabay.com/

7 января православные люди будут отмечать Рождество Христово. Посвящен праздник рождению Иисуса. Перед праздником христиане соблюдают сорокадневный пост, благодаря которому люди очищают свое тело и душу.

В Вифлеем Иосиф и Марией шли для того, чтобы осуществить перепись населения. Пара не смогла остановиться на ночь в городе, потому что все места для ночлега были заняты. И тогда они нашли место в хлеву. Именно в эту ночь родился Иисус. В хлеву была кормушка, предназначенная для домашнего скота, туда и положила Мария своего сына.

Местные пастухи первыми узнали о том, что родился Богочеловек и пришли они с поклоном к младенцу. На небе в эту ночь загорелась новая, яркая звезда, которая дала понять всему миру о появлении на свет необычного ребенка.

Царь Ирод так же как и все узнал о появлении на свет младенца и отдал приказ убить всех детей, рожденных в эту ночь. К родителям Иисуса явился ангел, приказавший им бежать, так и жили они в Египте, пока Ирод не скончался.
Обычаи и приметы 7 января.

В этот день принято ходить в церкви и вспоминать чудо рождения младенца.

Традиционно было принято ходить в гости и приглашать друзей к себе.

Если в дом первым зайдет мужчина, то в этом доме весь год будет царить мир и покой. Если же зайдет первой женщина, то семью ждет несчастье.

Запреты дня.

- Нельзя гадать на суженого в этот день, но можно загадывать желание и по поверью оно должно сбыться.

- Купаться в этот день нельзя, лучше сделать это заранее. Встречать Рождество необходимо очистив душу после поста.

- Нельзя заниматься домашними делами, закончить их лучше до 5 января.

- Нельзя стричь или красить волосы.

- Нельзя употреблять спиртные напитки, разрешено пить чай, компот и кофе.

- Мужчинам нельзя ходить на охоту и рыбалку.

- Нельзя варить и пить кисель, это приведет к большому горю.

- Выкидывать мусор 7 января запрещено.

- Нельзя оставлять на столе пустые тарелки, лучше их сразу убрать.

- Хозяевам нельзя вставать из-за стола раньше своих гостей, так как это плохая примета.

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