День святой Варвары: история жизни святой и почему у всех Варвар 17 декабря отмечается день Ангела и именины

День памяти святой Варвары православная церковь будет отмечать 17 числа первого месяца зимы.
Рождена святая была в городе Илиополе в семье обеспеченных язычников. Девочка была единственной дочерью знатного человека, известного на весь город. Мужчина был преданным язычником и пытался оградит дочь от влияния христианства. Однако Варвара всегда стремилась к Богу и оградить ее от Спасителя не мог никто. Отец хотел выдать свою дочь скорее замуж.
Варвара однажды познакомилась с праведными христианами и узнала о Спасителе. Варвара приняла христианства и счастлива жила со своей верой в Бога, до тех пор пока ее отец об этом не узнал и не передал ее в руки мучителей.
Мартиан, являющийся правителем в то время, был поражен красотой девушки и хотел склонить ее к тому, чтобы она отказалась от своей веры, однако девушка стояла на своем. Варвара заявила, что примет сметь за Бога за честь, тогда ее бросили в темницу, ночью к ней во сне явился Господь и ободрил ее своими наставлениями и словами поддержки.
Варвару долго пытали и мучили, в это время одна из женщин объявила себя христианкой и тогда их обеих обезглавили.
В этот жен день отец Варвар и Мартиан были убиты ударом молнии, которая разбушевалась во время грозы, от них не осталось и следа.
Мощи великомученицы Варвары находятся в храме Киева.
17 декабря все Варвары отмечают день ангела, им покровительствует святая и оберегает их. Великомученица считается заступницей женщин, в этот день их молитвы имеют большую силу. Просят у святой семейного благополучия, хороших отношений с мужем и здоровья и счастья для своих детей.