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День святой Варвары: история жизни святой и почему у всех Варвар 17 декабря отмечается день Ангела и именины

4:00:4912/12/2021,Анна Филатова
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Мощи великомученицы Варвары находятся в храме Киева.

Все Варвары 17 декабря отмечают день ангела и молятся святой.
Все Варвары 17 декабря отмечают день ангела и молятся святой. Фото: Рixabay.com

День памяти святой Варвары православная церковь будет отмечать 17 числа первого месяца зимы.

Рождена святая была в городе Илиополе в семье обеспеченных язычников. Девочка была единственной дочерью знатного человека, известного на весь город. Мужчина был преданным язычником и пытался оградит дочь от влияния христианства. Однако Варвара всегда стремилась к Богу и оградить ее от Спасителя не мог никто. Отец хотел выдать свою дочь скорее замуж.
Варвара однажды познакомилась с праведными христианами и узнала о Спасителе. Варвара приняла христианства и счастлива жила со своей верой в Бога, до тех пор пока ее отец об этом не узнал и не передал ее в руки мучителей.

Мартиан, являющийся правителем в то время, был поражен красотой девушки и хотел склонить ее к тому, чтобы она отказалась от своей веры, однако девушка стояла на своем. Варвара заявила, что примет сметь за Бога за честь, тогда ее бросили в темницу, ночью к ней во сне явился Господь и ободрил ее своими наставлениями и словами поддержки.

Варвару долго пытали и мучили, в это время одна из женщин объявила себя христианкой и тогда их обеих обезглавили.
В этот жен день отец Варвар и Мартиан были убиты ударом молнии, которая разбушевалась во время грозы, от них не осталось и следа.

Мощи великомученицы Варвары находятся в храме Киева.

17 декабря все Варвары отмечают день ангела, им покровительствует святая и оберегает их. Великомученица считается заступницей женщин, в этот день их молитвы имеют большую силу. Просят у святой семейного благополучия, хороших отношений с мужем и здоровья и счастья для своих детей.

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