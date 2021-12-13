«Хоронили в закрытом гробу, неузнаваемый был. Оказался в эпицентре взрыва»: Родные погибших горняков в шахте «Листвяжная» рассказали о взрыве из-за метана - репортаж из Кузбасса

Наверное, не осталось тех, кто не слышал о трагедии в «угольном крае» - Кузбассе. На одной из шахт - «Листвяжная», в 100 километрах от Кемерова 25 ноября на глубине более 200 метров в штреке вентиляции произошел взрыв. В этот момент в самой шахте было 285 человек, на поверхность вывели 236, погибло 46 горняков и 5 спасателей. В больнице оказались 40 горняков.
После массовой гибели шахтеров и спасателей Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ - «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека». В СИЗО отправили и директора шахты, и его зама, и даже начальника участка. В деле оказался замешан и представитель Ростехнадзора, который принимал шахту в начале ноября этого года.
Тогда, как выяснилось уже после гибели горняков, на шахте нашли множество нарушений, но на все это закрыли глаза. Шахта продолжила добычу одного из самых опасных углей. Обо всем этом «Курьер.Среда» рассказывал. Многие родственники и погибших, и живых горняков кузбасской шахты говорили: трагедии можно было избежать и 51 муж, сын, отец, брат, друг и товарищ вернулись бы домой.
Но так ли это? Можно ли было действительно избежать взрыва и гибели 51 мужчины? Как сейчас живут жители Кузбасса после этой трагедии и главное - готовы ли шахтеры вновь спускаться под землю после гибели своих друзей, коллег, соседей, родных. Для этого журналист «Курьер.Среда» отправился в Кемеровскую область - сердце добычи угля в России.
Черное горе Кузбасса- что говорят о трагедии спустя две недели
Первая остановка - городок Белово. Здесь, в городе горняков, время как будто остановилось: вяло идут люди, едут машины, в центре города стоит ель. О том, что полторы недели назад город наводнили телеканалы, журналисты, МЧС, а вся страна верила и надеялась на спасение горняков, сразу и не скажешь. На остановке две женщины при упоминании трагедии на «Листвяжной», умолкли и отошли в сторону. Разговорчивее оказался таксист Алексей, который вез меня в гостиницу. По дороге он рассказал немного о том, почему же шахтеры, в их числе и его старый друг, который погиб 25 ноября при взрыве метана на «Листвяжной», пошли работать на шахту.
- Я довозил друзей тех, кто там был. У меня у самого есть знакомый, который на шахте работал и погиб. Я с ним здоровался и спрашивал о том, зачем пошёл в шахту. Ну, денег срубить, - делится таксист.
Но в Белово самой шахты нет. Как и по всей Кемеровской области кругом угольные шахты: «Распадская», «Юбилейная», «Пионерская», «Ульяновская», «Комсомолец» и многие другие. А вот находится та самая «Листвяжная» в поселке Грамотеино.
Сама шахта находится немного за поселком. В момент, когда журналист «Курьер.Среда» был около шахты, удалось пообщаться с водителем из Алтайского края, который приехал на «Листвяжную» в командировку.
- Я уголь вожу. Про трагедию на этой шахте слышал, но она меня не коснулась никак, - поделился водитель из Алтая.
Стоит пройти сотню метров и около КПП на «Листвяжной» теперь стихийный мемориал в память о 46 горняках и 5 спасателях. На территорию шахты, конечно, никого не пустили. Сейчас там до сих пор разбирают завалы.
Чуть поодаль стоит палатка волонтеров-спасателей, экипаж полиции и МЧС - на всякий случай, говорят сами эмчээсники. В комментарии журналисту и волонтеры, и пожарные отказали. Однако парни рассказали, почему решили пойти помогать на шахту. Один из них медик, а другой - будущий горный спасатель. Оба молодых человека, как только узнали о трагедии, сами вызвались помогать на шахте. И вот уже почти две недели волонтеры сутки дежурят в палатке. Правда, сейчас, по словам студентов-волонтеров, сюда заходят лишь журналисты и то редко.
Известно, что на эту палатку горняки-волонтеры спасатели выиграли грант. И вот она пригодилась: здесь после трагедии, рассказали волонтеры, проходил пресс-подход для СМИ. И здесь же в первые сутки-двое психологи оказывали помощь семьям погибших. Позже, когда прилетели специалисты из Москвы, с родными погибших стали работать на территории шахты.
Кстати, среди тех, кто оказался на том пресс-подходе был и наш коллега Олег Быков - журналист местной газеты «Беловский вестник». В беседе с журналистом «Курьер.Среда» он рассказал, как оказался на месте трагедии.
- У нас «горел» выпуск газеты, поэтому на шахту я приехал уже 26 ноября. Удалось пообщаться с родными погибших на месте, - рассказал журналист Олег Быков.
«Провожать на смену родного человека, сына, мужа брата, и не знаешь увидитесь ли вы ещё, или ты последний раз смотришь на него, обнимаешь»: родные горняков опасаются повторения взрыва на «Листвяжной»С момента трагедии на «Листвяжной» прошло две недели, тела 51 погибших подняты из шахты. Александр Заковряшин - спасатель, который сумел выбраться из шахты после ее обрушения. В беседе с журналистом «Курьер.Среда» 9 ноября видавший горняк рассказал, что и факт спасения горноспасателя удивителен.
- При взрыве весь кислород сгорает, как он шел - загадка. Говорят, что еще и два километра. Возможно, он был не со всеми остальными, может раньше упал и попал в поток воздуха, - делится шахтер.
Известно, что пока родные погибших опознали 35 тел, 15 - не опознаны. Примечательно, что практически все семьи отказались от общения с журналистами. В беседе с «Курьер.Среда» родственница одного из горняков поделилась - хоронили 26-летнего Ивана Бараева в закрытом гробу.
- Знаете, тяжело об этом вообще-то говорить. У меня там родственник погиб. 26 лет мальчишке было. Мы все равно никого от этого вернуть не сможем. Оставим уже все, как есть. Пусть наши родные покоятся с миром. Пусть будет им светлая память в наших сердцах и царствие Божие в укромном уголке. Что случилось, того не вернешь и ничего не исправишь. Вот вчера схоронили родственника. Бараева Ивана Дмитриевича 1995 года рождения. Хоронили в закрытом гробу, так как неузнаваемый был. Оказался в эпицентре практически взрыва, - поделилась родственница погибшего горняка Оксана.
А вот муж Юлии оказался в числе тех, кто сумел избежать страшной участи. В беседе с журналистом «Курьер.Среда» Юлия рассказала, что работников шахты и ее мужа пока «держат» на телефоне.
- У меня там муж работает, он успел домой прийти, так как был во вторую смену. Муж говорил, что метан всегда был, на протяжении трех месяцев 6%. Муж после взрыва ходил на работу, 26 числа его вызывали. Они были на поверхности - таскали шлакоблоки, а сейчас сидит на звонке, скорее всего, заставят восстанавливать нашим обычным работникам. Думаю, скоро начнут вызывать на работу, - рассказывает Юлия.
Почему произошла трагедия - выжившие о том, почему шахтеры не возвращаются домойВ списках спасшихся был и Николай Бублис, который проходил лечение в больнице. Горняк, как и большинство, надышался ядовитым газом.
- Я дал уже показания в прокуратуру и подписал бумагу о неразглашении. А все, что я знал, я уже до этого рассказал журналистам. Пока мы заняты похоронами наших друзей и коллег. Никаких особых новых событий не происходит, - поведал Бублис с беседе с журналистом «Курьер.Среда».
- Сказали, что пока сидим с сохранением зп (зарплаты - прим. ред). Но не знаю, 12-го числа получка, - поделился один из горняков Василий, работающих на «Листвяжной».
А вот Инна (имя изменено - прим. ред.) работу шахт и фабрик при них знает не от мужа или свекра, девушка сама на них работала. В беседе с «Курьер.Среда» она рассказала свое мнение о трагедии на «Листвяжной».
-На одной проходила практику, это ЦОФ Кузбасская, и потом работала на фабрике Красногорской, в Междуреченск обе фабрики находятся. А какое здесь может быть мнение? Я в ужасе от случившегося, у меня родные всю жизнь проработали один под землей в шахте, «Распадской», тогда тоже произошла трагедия, с множеством погибших, и у всех, кто знаком лично хоть немного с угольной промышленностью, каждая смена родных в шахте сопровождается страхом, вернется ли живой домой или нет. У меня молодой человек сейчас работает на шахте «Распадской», и я тоже каждый день провожаю его с огромным переживанием, как пройдет его смена под землей. То, что сейчас переживают родные погибших на «Листвяжной», даже злейшему врагу не пожелаешь, такое пережить. До сих пор с содроганием читаю новости об этой трагедии, что снова достали погибшего шахтера. Провожать на смену родного человека, сына, мужа брата, и не знаешь, увидитесь ли вы еще, или ты последний раз смотришь на него, обнимаешь. Их предупреждения игнорируются, им приходится там под землей просто замазывать углем датчики, чтобы не срабатывали и работать дальше, несмотря на превышения нормы метана. Никто не делает ничего с этим, ничего не делает, владельцам шахт плевать на нарушения... Им важна только прибыль, - делает вывод Инна.
Известно, что горняков и спасателей начали хоронить в их городах и поселках. О том, как проходили некоторые церемонии прощания, что рассказывают близкие и родные погибших, и главное - возможно ли было избежать взрыва, расскажем в ближайших материалах.