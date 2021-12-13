Лечение коронавируса моноклональными антителами можно проводить в виде инъекций

Новое исследование утверждает, что лучшее доступное лечение инфекции COVID-19 стало намного проще назначать большему количеству людей, что потенциально может спасти больше жизней.
Было показано, что моноклональные антитела резко снижают риск госпитализации и смерти, если их вводить в течение пяти дней после развития симптомов COVID, пишет medicalxpress.com.
Тем не менее, существует большая преграда на пути к предоставлению этого лечения как можно большему количеству пациентов - оно проводится путем внутривенной инфузии, что ограничивает количество медицинских работников, которые могут вводить моноклональные антитела, а также места, которые могут предоставить терапию.
Но исследователи из Медицинского центра Университета Питтсбурга (UPMC) теперь сообщают, что введение моноклональных антител путем простой инъекции работает так же хорошо, как и внутривенное вливание.
«Это очень важно, потому что инъекции, вводимые под кожу, можно делать в течение меньшего времени, и их намного проще вводить, чем внутривенные инфузии», - сказала ведущий исследователь Эрин МакКрири, доцент медицины Университета Питтсбурга. «Имея это в виду, мы можем более чем вдвое увеличить количество пациентов, которых лечим таким образом, помогая обеспечить лечение как можно большего числа пациентов и спасти как можно больше жизней».
На данном этапе пандемии моноклональные антитела являются лучшим вариантом лечения для людей, заразившихся COVID-19, сказал д-р Карлос дель Рио, избранный президент совета директоров Общества инфекционных болезней Америки (IDSA). во время брифинга IDSA для СМИ.
Моноклональные антитела - это искусственные антитела, изготовленные в лаборатории, которые имитируют естественную защиту от COVID, которая была бы у человека, если бы он прошел вакцинацию или недавно переболел коронавирусом.
«В настоящее время у нас в стране есть Delta, и моноклональные антитела очень хорошо подходят для Delta. «Проблема, с которой мы столкнулись, - это реализация», - сказал дель Рио, профессор медицины, глобального здравоохранения и эпидемиологии в Университете Эмори в Атланте.
«Это огромная проблема внедрения, потому что вам нужно сделать капельницу <и> вам нужно пойти в больницу или клинику, где делают эту инфузию, и во многих местах мы действительно просто не воспользовались этими доступными моноклоналы, как мы должны, - продолжил дель Рио.
По словам Маккрири, все клинические испытания, которые Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рассмотрело для разрешения моноклональных антител для использования в экстренных случаях, основывались на внутривенной инфузии для проведения терапии.
«Ощущаемая выгода от этого подхода заключается в том, что вы вводите лекарство непосредственно в кровоток пациента, поэтому вы пропускаете любую потребность в том, чтобы это лекарство, которое мы называем абсорбированным, или в основном перемещалось из кожи или желудка в кровоток», - сказал МакКрири. «Он может действовать быстрее, и вы гарантируете, что вся доза попадет в кровоток, чтобы оказать воздействие».
Но одобрение FDA для одного продукта - коктейля из двух антител, производимого Regeneron Pharmaceuticals, - позволило медицинским работникам проводить лечение посредством инъекции, «когда внутривенная инфузия невозможна или введение внутривенной инфузии приведет к задержке лечения». - сказал МакКрири.
Так, во время всплеска COVID, вызванного Delta в сентябре, врачи UPMC начали вводить моноклональные антитела Regeneron пациентам, у которых недавно был положительный результат теста, сказал МакКрири.
В конечном итоге более 1900 пациентов получили моноклональные антитела посредством инъекции в том, что МакКрири назвал «первым и крупнейшим клиническим испытанием в мире, посвященным сравнению различных методов введения препарата комбинации моноклональных антител Regeneron's casarivimab и имдевимаба».
Результаты показали, что люди, получавшие моноклональные антитела, имели на 56% меньший риск госпитализации или смерти в течение 28 дней по сравнению с людьми, которые не получали терапию.
Кроме того, как выяснили исследователи, введение инъекционной терапии было столь же эффективным, как и внутривенное введение.
Эти результаты показывают, что системы здравоохранения могут получить моноклональные антитела большему количеству людей, больных COVID, сказал МакКрири.
Фармацевты и другие медицинские работники могут делать инъекции, и пациентам не нужно ехать в медицинские центры с возможностью внутривенной инфузии, чтобы получить лечение моноклональными антителами.
«Это могло бы значительно расширить доступные места для лечения пациентов, так как это намного легче проводить, и есть больше сотрудников, которые могут его проводить, чем при внутривенных вливаниях», - сказал МакКрири. «Теперь мы творчески расширили доступный персонал для проведения спасательных терапий».
Люди, у которых развиваются симптомы COVID - даже такие легкие, как кашель или чихание, - должны немедленно пройти тестирование, поскольку моноклональные антитела наиболее эффективны при введении в течение пяти дней, сказали МакКрири и дель Рио.
Однако дель Рио предупредил, что люди, не решающиеся на вакцинацию, не должны рассматривать терапию моноклональными антителами как законную альтернативу уколу.
Согласно исследованию, недавно опубликованному в журнале Frontiers in Medicine, у людей, госпитализированных с COVID, в 2,5 раза больше шансов умереть в течение года после освобождения, чем у людей, которые никогда не заразились коронавирусом.
Риск смерти еще выше для госпитализированных пациентов с COVID моложе 65 лет - более чем в три раза выше, чем у пациентов без COVID, и почти в три раза выше, чем у пациентов с легкой формой COVID.
По словам Дель Рио, лучший способ снизить потенциальную серьезность инфекции COVID - это сделать вакцинацию.
«Вы встретитесь с Дельтой. В какой-то момент Дельта встретит вас. Это очень передаточно. И когда вы это сделаете, вам будет гораздо лучше пройти вакцинацию, чем не вакцинироваться», - сказал дель Рио.
«Это не что иное, как сказать, что в какой-то момент вы попадете в дорожно-транспортное происшествие», - продолжил дель Рио. «Намного лучше пристегнуть ремень безопасности, чем не пристегнуть его. Вакцинация продолжает оставаться нашим приоритетом №1».
По словам исследователей, новое исследование UPMC не получило финансирования от Regeneron. Клиническое исследование было опубликовано на сервере препринтов medRxiv и все еще ожидает экспертной оценки.