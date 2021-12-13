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Первые симптомы коронавируса могут быть приняты за побочные эффекты вакцины

5:30:2712/12/2021
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Модели не смогли определить разницу между симптомами у людей с подтвержденной инфекцией COVID-19 и симптомами, вызванными только вакцинацией, клинически полезным способом.

Новые данные показывают, что ранние симптомы COVID-19 невозможно четко отличить от побочных эффектов вакцины. Фото: Pixabay.com

Новые данные показывают, что ранние симптомы COVID-19 невозможно четко отличить от побочных эффектов вакцины. Исследователи рекомендуют, чтобы, если у людей проявляются симптомы COVID-19 после вакцинации, они должны оставаться дома и пройти тест.

В исследовании, недавно опубликованном в eClinical Medicine под руководством King's, были проанализированы данные 362770 британских пользователей приложения ZOE COVID Study, которые были вакцинированы в период с 8 декабря 2020 года по 17 мая 2021 года, которые впоследствии сообщили по крайней мере об одном симптоме, связанном с COVID-19 в течение первая неделя вакцинации. Из них 14 842 человека прошли ПЦР или тест латерального потока; и 150 человек впоследствии сообщили о положительных результатах на COVID-19, пишет medicalxpress.com.

Чтобы определить разницу между ранним COVID-19 и поствакцинальными побочными эффектами, ученые использовали традиционные модели машинного обучения, чтобы просмотреть исчерпывающий список симптомов, связанных с COVID-19. Они также проанализировали данные, используя всего три основных симптома: высокая температура, новый непрерывный кашель и потеря/изменение обоняния.

Модели не смогли определить разницу между симптомами у людей с подтвержденной инфекцией COVID-19 и симптомами, вызванными только вакцинацией, клинически полезным способом. Проще говоря, было невозможно определить, были ли такие симптомы, как головная боль, лихорадка, усталость или общие боли, вызваны вакцинацией или ранним COVID-19 в первую неделю после укола, если только не был проведен тест.

На момент проведения исследования весной и летом 2021 года количество случаев COVID-19 в Великобритании снизилось до 2000 случаев в день, и поэтому количество положительных случаев в самом исследовании было небольшим. Однако в настоящее время за последнюю неделю ежедневно регистрируется более 40 000 новых случаев; и вероятность передачи инфекции в сообществе сейчас намного выше, чем это было весной 2021 года. Исследователи предупреждают, что нынешние уровни циркулирующего вируса означают, что особенно важно проверить, действительно ли поствакцинальные симптомы вызваны COVID-19, отмечая что иммунитет к вирусу не возникает сразу после вакцинации. Это особенно важно для взрослых и детей старшего возраста, которым недавно сделали первый укол.

Вакцинация остается чрезвычайно важной для защиты себя, своей семьи и своего сообщества от COVID-19. Однако, если впоследствии у вас появятся симптомы, не следует полагать, что это всего лишь побочные эффекты вакцинации - хотя, к счастью, это был наиболее вероятный результат. Вы должны убедиться, что у вас нет раннего COVID-19, сдав анализы. Это особенно важно сейчас, когда в Великобритании наблюдается высокий уровень распространения инфекции SARS-CoV-2, и особенно пока мы все еще изучаем новый вариант, Омикрон, - говорит ведущий автор, профессор Эмма Дункан из Школы медицины. Жизненный цикл и народонаселение. «Требуется время, чтобы выработать иммунитет после вакцинации; и если вы инфицированы, важно знать это - как ради вас самих, чтобы вы могли получить надлежащую помощь, так и ради других людей, чтобы вы могли гарантировать, что не передадите заражение уязвимым людям. Прохождение тестирования при наличии симптомов - даже если вы были вакцинированы - поможет остановить распространение COVID-19 ».

Доктор Лиан Канас из Школы биомедицинской инженерии и визуализации сказала: «Чтобы определить различия в типах симптомов между ранними признаками COVID-19 и поствакцинальными симптомами, мы использовали традиционные модели машинного обучения, которые учитывали все 28 зарегистрированных симптомов. в приложении и клиническую модель с использованием трех основных симптомов, использованных для тестирования, на которую ссылается NHS во время нашего исследования.

Она добавила: «Как в моделях машинного обучения (с использованием всех симптомов), так и в клинической модели (три симптома) было трудно различить симптомы, связанные с положительным результатом теста, и побочными эффектами вакцины. Вот почему любой человек с симптомами должен пройти тест. В конечном итоге это поможет нам избежать распространения вируса в это Рождество ».

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