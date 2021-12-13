Беременные на средиземноморской диете на 42% реже рожают ребенка с маленьким весом

Употребление большого количества оливкового масла и грецких орехов может снизить риск рождения маленького ребенка на 42%. А практика управления стрессом и внимательности может снизить риск на 34%. Авторы исследования сказали, что результаты следует повторить, прежде чем рекомендовать лечение.
Согласно исследованию, беременные женщины, соблюдающие средиземноморскую диету, с меньшей вероятностью родят слишком маленького ребенка, пишет dailymail.co.uk.
Испанские ученые наблюдали за 1200 будущими матерями, отслеживая их на протяжении второй половины их беременностей. Они считались подверженными риску рождения ребенка с низкой массой тела при рождении.
Младенцы, которые рождаются маленькими, то есть их масса тела при рождении находится в нижнем 10 проценте, с большей вероятностью будут страдать от проблем с развитием мозга и сердца по мере взросления.
Результаты показали, что женщины, которые придерживались средиземноморской диеты, состоящей из большого количества овощей, фруктов и оливкового масла, на 42 процента реже рожали слишком маленького ребенка.
Согласно тому же исследованию, осознанность также помогает.
Модная форма медитации, которую практикуют такие знаменитости, как принц Гарри и Бейонсе, снижает риск на 34 процента.
1200 женщин были разделены на три группы, чтобы исследователи могли сравнить различия.
Третья придерживалась средиземноморской диеты, третья практиковала методы снижения стресса, а остальные женщины получали нормальный уход.
Но ученые отметили, что это исследование следует рассматривать как предварительное доказательство, и его следует повторить до того, как лечение будет рекомендовано пациентам.
Неясно, почему дети рождаются маленькими, но к факторам риска относятся возраст матери старше 40 лет, курение и ожирение.
В настоящее время не существует научно доказанного способа предотвратить рождение ребенка меньше, чем он должен быть.
Исследователи заявили, что факторы образа жизни, включая плохое питание и высокий уровень стресса, также могут быть связаны с более высоким риском рождения слишком маленького ребенка.
Они также могут быть причиной других осложнений беременности, поскольку связаны с воспалением плаценты.
В период с февраля 2017 года по октябрь 2019 года команда набрала 1221 женщину в больнице Барселоны, срок беременности от 19 до 23 недель и высокий риск рождения маленького ребенка.
Женщины, которых просили соблюдать диету, получали двухчасовые ежемесячные индивидуальные и групповые учебные занятия, индивидуальные советы и рецепты.
Им также бесплатно выдавали два литра оливкового масла первого холодного отжима и 450 г грецких орехов в месяц.
Что такое средиземноморская диета?
Средиземноморская диета включает в себя традиционные привычки здорового образа жизни людей из стран, граничащих со Средиземным морем, включая Францию, Грецию, Италию и Испанию.
Средиземноморская диета различается в зависимости от страны и региона, поэтому у нее есть ряд определений.
Но в целом он богат овощами, фруктами, бобовыми, орехами, бобами, злаками, зерном, рыбой и ненасыщенными жирами, такими как оливковое масло. Обычно это включает в себя низкое потребление мясных и молочных продуктов.
Средиземноморская диета связана с хорошим здоровьем, в том числе с более здоровым сердцем.
Вы можете сделать свой рацион более средиземноморским, если:
- употребление большого количества крахмалистых продуктов, таких как хлеб и макароны.
- есть много фруктов и овощей.
- включить рыбу в свой рацион.
- есть меньше мяса.
- выбор продуктов из растительных и растительных масел, таких как оливковое масло.
Группе было рекомендовано съедать по крайней мере пять порций цельнозерновых, три из овощей и молочных продуктов, а также две порции свежих фруктов каждый день.
Их также попросили есть три порции в неделю бобовых, орехов, рыбы и белого мяса.
Женщины из группы снижения стресса прошли восьминедельный курс, который включал еженедельные 2,5-часовые занятия и одно занятие на целый день.
Их также попросили следовать ежедневным 45-минутным сеансам медитации, которые были сосредоточены на осознанности, осознанной йоге, осознанности тела и групповых обсуждениях.
А оставшаяся треть участниц получила плановую помощь и обследования во время беременности.
Согласно результатам, опубликованным в JAMA, среди контрольной группы 88 новорожденных (21,9%) были маленькими.
Для сравнения: в группе средиземноморской диеты было всего 55 человек (14 процентов) и 61 человек (15,6 процента) в группе снижения стресса.
Исследователи также отслеживали показатели других неблагоприятных исходов, включая преждевременные роды, преэклампсию и смертность новорожденных.
В группе стандартной медицинской помощи 105 новорожденных (26,2%) пострадали от одного из этих событий, по сравнению с 73 (18,6%) в группе, которая изменила свою диету, и 76 (19,5%) в группе, которая справилась со стрессом.
Исследователи во главе с профессором Эдуардом Гратакосом, экспертом в области медицины плода, заявили, что рождение ребенка, маленького для его гестационного возраста, связано с усилением воспаления плаценты, окислительным стрессом и старением.
Средиземноморские диеты связаны с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, поэтому результаты исследования «могут быть биологически связаны с эффектами средиземноморской диеты», - сказали они.
Между тем, уровень материнского стресса был связан с повышенным уровнем младенчества у новорожденных и повышенным уровнем гормона кортизола и клеток, способствующих воспалению.
Согласно исследованию, программа снижения стресса была связана с улучшением шкалы тревожности и благополучия, а также с увеличением предполагаемой активности фермента, дезактивирующего кортизол, по сравнению с другими исследовательскими группами.