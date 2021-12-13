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Поздравительные картинки с наилучшими пожеланиями в день Андрея Первозванного 13 декабря

7:15:4212/12/2021
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Апостол Андрей стал первым учеником Спасителя после того, как долгое время был учеником Иоанна Крестителя. Этот бывший галилейский рыбак единственным из апостолов дошел до русских земель.

День Андрея Первозванного - 13 декабря. Фото: Аzbyka.ru
День Андрея Первозванного - 13 декабря. Фото: Аzbyka.ru

Апостол Андрей, чей день православие отмечает 13 декабря, славился своей целомудренностью и стремлением к служению Богу с самых младых лет. Сначала он последовал за пророком Иоанном Крестителем и стал его ближайшим учеником. Именно Иоанн стал тем человеком, который привёл Андрея к Иисусу и указал ему на Него, сказав, что перед ним Агнец Божий. Имя Первозванного апостол Андрей получил в знак того, что первым был призван и последовал за Иисусом Христом. Он был с Ним на протяжении всего пути и стал свидетелем Его Воскресения и Вознесения.

За свою жизнь и проповеднический путь апостол претерпел много гонений, страданий и даже пыток. Однако сила его светлой веры вела его и помогала преодолеть все преграды. По приказу консула Эгеата, закоренелого язычника, он был распят и принял смерть на Х-образном кресте, получившем затем название Андреевский крест. С именем Андрея Первозванного связывают множество случаев чудесного исцеления, пророчества и воскрешения усопших.

День Андрея Первозванного - 13 декабря. Фото: Оtkritkiok.ru
День Андрея Первозванного - 13 декабря. Фото: Оtkritkiok.ru

Хочу поздравить с Днем Андрея!
И пожелать спешу скорей
Здоровья крепкого, идею,
Чтоб никогда Ты не старел.

Чтоб мира, счастья полон дом,
Улыбок, денег миллион.
И чашу полную любви,
Тепла, добра и красоты.

***

С Днем Андрея Первозванного!
Желаю вам всего желанного,
Чтоб все исполнились мечты,
Чтоб согревали вас объятия любви.

Чтоб обходили беды стороною, Чтоб жизнь была окутана покоем. Чтобы прозрачны были небеса, И защищал Святой Андрей всегда!

День Андрея Первозванного - 13 декабря. Фото: Оtkritkiok.ru
День Андрея Первозванного - 13 декабря. Фото: Оtkritkiok.ru

Пусть принесет Святой Андрей
Удачу, мир, добро, достаток,
Пускай всегда в жизни твоей
Царят гармония, порядок!

Желаю искренней любви,
Здоровья крепкого, стального!
Мечты сбываются твои
Пускай легко снова и снова!

***

С днем Ангела, тебя Андрей!
Пусть станет на душе светлей,
В этот праздник именин,
С тобой друзья, ты не один.
И мы хотим, все, пожелать:
Любви, здоровья, много денег,
По пустякам не переживать,
Поехать на лазурный берег,
И отдыхать там целый год,
Забыв про множество хлопот.
Ну а еще, будь счастлив, друг!
И будут лишь друзья вокруг!

***

Пускай тебе Святой Андрей
Подарит счастья очень много!
Мечты пусть сбудутся скорей,
Желаю я всего благого!

Здоровье, силы и терпение Пусть Первозванный принесет! Пусть будет каждое мгновение Сладкой жизнь твоя, как мед!

Источник: pozdravok.ru

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