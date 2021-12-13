Поздравительные картинки с наилучшими пожеланиями в день Андрея Первозванного 13 декабря

Апостол Андрей, чей день православие отмечает 13 декабря, славился своей целомудренностью и стремлением к служению Богу с самых младых лет. Сначала он последовал за пророком Иоанном Крестителем и стал его ближайшим учеником. Именно Иоанн стал тем человеком, который привёл Андрея к Иисусу и указал ему на Него, сказав, что перед ним Агнец Божий. Имя Первозванного апостол Андрей получил в знак того, что первым был призван и последовал за Иисусом Христом. Он был с Ним на протяжении всего пути и стал свидетелем Его Воскресения и Вознесения.
За свою жизнь и проповеднический путь апостол претерпел много гонений, страданий и даже пыток. Однако сила его светлой веры вела его и помогала преодолеть все преграды. По приказу консула Эгеата, закоренелого язычника, он был распят и принял смерть на Х-образном кресте, получившем затем название Андреевский крест. С именем Андрея Первозванного связывают множество случаев чудесного исцеления, пророчества и воскрешения усопших.
Хочу поздравить с Днем Андрея!
И пожелать спешу скорей
Здоровья крепкого, идею,
Чтоб никогда Ты не старел.
Чтоб мира, счастья полон дом,
Улыбок, денег миллион.
И чашу полную любви,
Тепла, добра и красоты.
***
С Днем Андрея Первозванного!
Желаю вам всего желанного,
Чтоб все исполнились мечты,
Чтоб согревали вас объятия любви.
Чтоб обходили беды стороною, Чтоб жизнь была окутана покоем. Чтобы прозрачны были небеса, И защищал Святой Андрей всегда!
Пусть принесет Святой Андрей
Удачу, мир, добро, достаток,
Пускай всегда в жизни твоей
Царят гармония, порядок!
Желаю искренней любви,
Здоровья крепкого, стального!
Мечты сбываются твои
Пускай легко снова и снова!
***
С днем Ангела, тебя Андрей!
Пусть станет на душе светлей,
В этот праздник именин,
С тобой друзья, ты не один.
И мы хотим, все, пожелать:
Любви, здоровья, много денег,
По пустякам не переживать,
Поехать на лазурный берег,
И отдыхать там целый год,
Забыв про множество хлопот.
Ну а еще, будь счастлив, друг!
И будут лишь друзья вокруг!
***
Пускай тебе Святой Андрей
Подарит счастья очень много!
Мечты пусть сбудутся скорей,
Желаю я всего благого!
Здоровье, силы и терпение Пусть Первозванный принесет! Пусть будет каждое мгновение Сладкой жизнь твоя, как мед!
Источник: pozdravok.ru