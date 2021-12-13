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Поздравления и открытки для Андреев и Андрюш в день покровителя Андрея Первозванного 13 декабря

11:15:4312/12/2021
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Апостола Андрея очень почитают на Руси. Влаг с Андреевским крестом стал официальным символом русского флота, а также в его честь учрежден орден Андрея Первозванного.

День Андрея Первозванного - 13 декабря. Фото: Аzbyka.ru
День Андрея Первозванного - 13 декабря. Фото: Аzbyka.ru

Апостол Андрей, чей день православие отмечает 13 декабря, славился своей целомудренностью и стремлением к служению Богу с самых младых лет. Сначала он последовал за пророком Иоанном Крестителем и стал его ближайшим учеником. Именно Иоанн стал тем человеком, который привёл Андрея к Иисусу и указал ему на Него, сказав, что перед ним Агнец Божий. Имя Первозванного апостол Андрей получил в знак того, что первым был призван и последовал за Иисусом Христом. Он был с Ним на протяжении всего пути и стал свидетелем Его Воскресения и Вознесения.

За свою жизнь и проповеднический путь апостол претерпел много гонений, страданий и даже пыток. Однако сила его светлой веры вела его и помогала преодолеть все преграды. По приказу консула Эгеата, закоренелого язычника, он был распят и принял смерть на Х-образном кресте, получившем затем название Андреевский крест. С именем Андрея Первозванного связывают множество случаев чудесного исцеления, пророчества и воскрешения усопших.

День Андрея Первозванного - 13 декабря. Фото: Оtkritkiok.ru
День Андрея Первозванного - 13 декабря. Фото: Оtkritkiok.ru

А праздник Андрея — апостола Божьего,
Хочется счастья тебе пожелать,
Чтобы удача была в судьбу вложена,
В доме твоём чтоб была благодать.

С верою в сердце пусть дни протекают.
Пусть небеса охраняют тебя.
Пусть все невзгоды, печали растают,
И не вернутся уже никогда.

***

Пусть в день этого святого
С небес придет вам благодать.
Среди родных и близких
Желаю ее поровну раздать.

Пусть в доме будет мирно И вера пусть живет, Пусть помощи просящий У вас ее всегда найдет.

И апостол Андрей Первозванный
Пусть чудеса святые творит.
Пусть добрая надежда
Двери к нему отворит.

День Андрея Первозванного - 13 декабря. Фото: Оtkritkiok.ru
День Андрея Первозванного - 13 декабря. Фото: Оtkritkiok.ru

Андрея Первозванного
Сегодня прославляем,
Андрюшам всем любимым
Мы счастья пожелаем.

Пускай вас покровитель
Хранит от всех невзгод,
Пускай уныния горечь,
Андрейки, не возьмет.

Пусть имя это сильное
Всегда вам помогает,
А ангел перед вами
Пусть счастье открывает.

***

С Днем Андрея Первозванного!
Будьте радостны всегда,
Счастья Вам — порой нежданного,
Не случится пусть беда,

Дни безрадостно ненастные Пусть обходят стороной, Греет Вас пусть солнце ясное Даже лютою зимой!

***

С именинами, Андрюша,
Поздравление тебе,
Пусть Святой всегда поможет,
Даст напутствие в судьбе.

Слушай голос, что тихонько
О высоком говорит,
Это твой Андрей, заступник
Ставит пред бедою щит.

Источник: pozdravok.ru

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