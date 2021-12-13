Поздравления и открытки для Андреев и Андрюш в день покровителя Андрея Первозванного 13 декабря

Апостол Андрей, чей день православие отмечает 13 декабря, славился своей целомудренностью и стремлением к служению Богу с самых младых лет. Сначала он последовал за пророком Иоанном Крестителем и стал его ближайшим учеником. Именно Иоанн стал тем человеком, который привёл Андрея к Иисусу и указал ему на Него, сказав, что перед ним Агнец Божий. Имя Первозванного апостол Андрей получил в знак того, что первым был призван и последовал за Иисусом Христом. Он был с Ним на протяжении всего пути и стал свидетелем Его Воскресения и Вознесения.
За свою жизнь и проповеднический путь апостол претерпел много гонений, страданий и даже пыток. Однако сила его светлой веры вела его и помогала преодолеть все преграды. По приказу консула Эгеата, закоренелого язычника, он был распят и принял смерть на Х-образном кресте, получившем затем название Андреевский крест. С именем Андрея Первозванного связывают множество случаев чудесного исцеления, пророчества и воскрешения усопших.
А праздник Андрея — апостола Божьего,
Хочется счастья тебе пожелать,
Чтобы удача была в судьбу вложена,
В доме твоём чтоб была благодать.
С верою в сердце пусть дни протекают.
Пусть небеса охраняют тебя.
Пусть все невзгоды, печали растают,
И не вернутся уже никогда.
***
Пусть в день этого святого
С небес придет вам благодать.
Среди родных и близких
Желаю ее поровну раздать.
Пусть в доме будет мирно И вера пусть живет, Пусть помощи просящий У вас ее всегда найдет.
И апостол Андрей Первозванный
Пусть чудеса святые творит.
Пусть добрая надежда
Двери к нему отворит.
Андрея Первозванного
Сегодня прославляем,
Андрюшам всем любимым
Мы счастья пожелаем.
Пускай вас покровитель
Хранит от всех невзгод,
Пускай уныния горечь,
Андрейки, не возьмет.
Пусть имя это сильное
Всегда вам помогает,
А ангел перед вами
Пусть счастье открывает.
***
С Днем Андрея Первозванного!
Будьте радостны всегда,
Счастья Вам — порой нежданного,
Не случится пусть беда,
Дни безрадостно ненастные Пусть обходят стороной, Греет Вас пусть солнце ясное Даже лютою зимой!
***
С именинами, Андрюша,
Поздравление тебе,
Пусть Святой всегда поможет,
Даст напутствие в судьбе.
Слушай голос, что тихонько
О высоком говорит,
Это твой Андрей, заступник
Ставит пред бедою щит.
Источник: pozdravok.ru