День скрипки: мелодичные поздравления для виртуозов смычка 13 декабря

Я пропустил сегодня школу,
На все уроки опоздал,
И даже тренер по футболу
Меня напрасно час прождал.
Нет, никаких со мной аварий
На полдороги не стряслось —
Я слушал скрипку на бульваре,
И время вихрем пронеслось!
Она так счастливо звучала,
Как будто много сотен лет
В футляре запертом скучала
И снова вырвалась на свет.
А я стоял окаменело
На тротуаре рядом с ней,
Пока внезапно не стемнело
И не зажег бульвар огней.
В родных нетронутых лесах
Стояла ель, как на часах;
Была всех выше, всех стройней,
Буран любил поспорить с ней.
Под ней с волками бился лось,
Собой лосёнка заслоняя;
Зимой мороз, зверьков пугая,
Трещал, знобил её насквозь.
Весной глухарь на зорьке пел,
Кострами полыхали зори…
Шло лето в праздничном уборе,
Гуляли грозы, гром гремел…
И крепла ель, и ствол темнел.
На юге, с морем по соседству,
Среди душистых диких роз
Кудрявый клён беспечно рос,
Весёлый и шумливый с детства.
Любитель песни соловьиной,
Он листья распускал весной.
Весёлый ливень в летний зной
Свергался на него лавиной.
Кленовый ствол за много лет
Насквозь был солнышком прогрет.
Он рос и креп в листве густой,
Сам, точно солнце, золотой!
Взял мастер ёлку, взял и клён:
Он в мастерство своё влюблён.
Он распилил их аккуратно,
Разрезал вдоль и поперёк,
Полоски, золотые пятна
В разрезах бережно сберёг.
Работал долго, терпеливо
И сделал скрипку всем на диво:
Нет в мире голоса нежней!
Как будто сердце бьётся в ней…
Ей наши отдали леса
Свои живые голоса.
Какой-нибудь предок мой был — скрипач, Наездник и вор при этом. Не потому ли мой нрав бродяч И волосы пахнут ветром!
Не он ли, смуглый, крадет с арбы
Рукой моей — абрикосы,
Виновник страстной моей судьбы,
Курчавый и горбоносый.
Дивясь на пахаря за сохой,
Вертел между губ — шиповник.
Плохой товарищ он был, — лихой
И ласковый был любовник!
Любитель трубки, луны и бус,
И всех молодых соседок…
Еще мне думается, что — трус
Был мой желтоглазый предок.
Что, душу черту продав за грош,
Он в полночь не шел кладбищем!
Еще мне думается, что нож
Носил он за голенищем.
Что не однажды из-за угла
Он прыгал — как кошка — гибкий…
И почему-то я поняла,
Что он — не играл на скрипке!
И было всё ему нипочем, —
Как снег прошлогодний — летом!
Таким мой предок был скрипачом.
Я стала — таким поэтом.
Источник: chto-takoe-lyubov.net