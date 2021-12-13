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Вкусные слова поздравлений для гурманов в Праздник живота 13 декабря

2:15:3812/13/2021
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Включить любимое кино и посмотреть его со всякими вкусностями - получится прекрасный вечер. Именно сегодня со спокойной совестью можно побаловать себя тем, что вы очень любите.

Праздник живота - 13 декабря. Фото: Pinterest.ru
Праздник живота - 13 декабря. Фото: Pinterest.ru

В креманках бесподобная вкуснятина
Красуется на праздничном столе:
На пене взбитых сливок виноградина,
Чернея, украшает крем-брюле.

В хрустальных бликах - трубочки с цукатами,
Орешки в шоколаде и изюм.
Там торт медовый с формами покатыми!
Бисквит «Мечта»! Халва, рахат-лукум…

Аскеза – прочь! Да здравствует излишество!
Последняя в преддверье суета,
И – милости прошу ко мне на пиршество.
На торжество. На праздник живота.

Праздник живота - 13 декабря. Фото: Pinterest.ru
Праздник живота - 13 декабря. Фото: Pinterest.ru

Сегодня я грешу чревоугодием -
О, миг! О, эти сладкие пиры! -
И вопреки бескалорийной моде ем
Сплошные углеводы и жиры.

Спешу к столу с коротеньким напутствием
И объедаюсь на глазах у всех.
Пусть каждый, кто почтил меня присутствием,
Со мною разделяет этот грех!

Праздник живота - 13 декабря. Фото: Pinterest.ru
Праздник живота - 13 декабря. Фото: Pinterest.ru

Источник: mislitel.info, stihi.ru

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