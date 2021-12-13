Вкусные слова поздравлений для гурманов в Праздник живота 13 декабря

В креманках бесподобная вкуснятина
Красуется на праздничном столе:
На пене взбитых сливок виноградина,
Чернея, украшает крем-брюле.
В хрустальных бликах - трубочки с цукатами,
Орешки в шоколаде и изюм.
Там торт медовый с формами покатыми!
Бисквит «Мечта»! Халва, рахат-лукум…
Аскеза – прочь! Да здравствует излишество!
Последняя в преддверье суета,
И – милости прошу ко мне на пиршество.
На торжество. На праздник живота.
Сегодня я грешу чревоугодием -
О, миг! О, эти сладкие пиры! -
И вопреки бескалорийной моде ем
Сплошные углеводы и жиры.
Спешу к столу с коротеньким напутствием
И объедаюсь на глазах у всех.
Пусть каждый, кто почтил меня присутствием,
Со мною разделяет этот грех!
Источник: mislitel.info, stihi.ru