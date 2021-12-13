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12.12
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Ибупрофен: какие побочные эффекты он может вызвать и кому его пить нельзя?

9:30:4412/12/2021
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Людям, принимающим ибупрофен, не рекомендуется смешивать его с аспирином или напроксеном, не посоветовавшись предварительно с врачом.

Популярное обезболивающее, вызывающее серьезные побочные эффекты. Фото: Pixabay.com

Больницы полезны при подавлении эффектов воспалительных заболеваний, таких как артрит. Однако один из популярных вариантов имеет некоторые побочные эффекты.

Ибупрофен - это нестероидное противовоспалительное средство, которое широко используется из-за его обезболивающих, особенно когда речь идет о больных суставах. Однако популярное обезболивающее может вызывать «побочные эффекты со стороны желудка», предупреждает благотворительная организация Versus Arthritis. Людям, которые испытывают изжогу или несварение желудка при использовании ибупрофена, рекомендуется «поговорить со своим врачом», пишет express.co.uk.

Не рекомендуется длительный прием ибупрофена, поскольку он «увеличивает риск проблем с сердцем кровообращения».

Такой риск более выражен для тех, кто отмечает другие факторы риска сердечных заболеваний.

Ишемическая болезнь сердца

Национальная служба здравоохранения заявила, что ишемическая болезнь сердца «является основной причиной смерти в Великобритании».

Симптомы сердечных заболеваний могут включать:

Боль в груди (стенокардия).
Одышка.
Боль во всем теле.
Чувство слабости.
Чувство тошноты.

К факторам риска ишемической болезни сердца относятся:

Курение. Высокое кровяное давление. Высокий уровень холестерина. Сидячий образ жизни. Сахарный диабет. Ожирение.

Ибупрофен - это повседневное болеутоляющее, которое используется не только при артрите, но и при множестве заболеваний.

Национальный орган здравоохранения указал, что ибупрофен также можно использовать для лечения симптомов коронавируса, менструальной боли, зубной боли и растяжений.

Людям, принимающим ибупрофен, не рекомендуется смешивать его с аспирином или напроксеном, не посоветовавшись предварительно с врачом.

При пероральном приеме ибупрофен может вызвать головные боли, головокружение, тошноту, рвоту, ветер или несварение желудка.

Эти побочные эффекты возникают более чем у одного человека из 100, и поэтому считаются «распространенными».

Если у вас возникнут эти побочные эффекты при приеме ибупрофена, поговорите со своим врачом или фармацевтом.

Между тем, есть некоторые «серьезные» побочные эффекты, которые требуют немедленного обращения к врачу.

К ним относятся черный помет или кровь в рвоте, так как они могут быть признаками внутреннего кровотечения.

Также немедленно сообщите своему врачу, если ваши лодыжки опухли, в моче есть кровь или вы не можете мочиться. Такие проблемы указывают на проблемы с почками.

Если есть «сильная» боль в груди или животе, это может быть результатом дыры в желудке или кишечнике.

Ибупрофен также может вызвать затруднение дыхания или усугубление симптомов астмы.

Позвоните по номеру 999 или обратитесь в A&E, если применимо любое из следующего:

Вы получаете кожную сыпь, которая может включать зуд, покраснение, опухание, волдыри или шелушение кожи.
Ты хрипишь.
Стеснение в груди или горле.
У вас проблемы с дыханием или разговором.
Ваш рот, лицо, губы, язык или горло начинают опухать.

Подобные побочные эффекты указывают на серьезную аллергическую реакцию, требующую немедленного лечения в больнице.

Полный список возможных побочных эффектов ибупрофена приведен в листовке внутри пакета.

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проблемылекарствоприемобезболивающеепобочные эффектыибупрофенфакторы рискаСимптомы.Versus Arthritis
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