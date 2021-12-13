Синдром сухого глаза: как защитить глаза в холодные зимние месяцы

Эксперты Колледжа оптометристов предупредили, что темными вечерами зрачки расширяются, что может привести к нечеткости зрения. Кроме того, зима может быть сложной, так как центральное отопление может усугубить воспаление глаз. Бороться с подобными вызовами поможет использование в домашних условиях увлажнителя воздуха. Еще один способ облегчить дискомфорт от сухости глаз - использовать смазывающие глазные капли, пишет express.co.uk.
В более холодную и влажную погоду люди обычно чаще остаются в помещении.
При этом не только центральное отопление будет проблемой для синдрома сухого глаза, но и повышенное воздействие экранов.
Будь то мобильный телефон, телевизор или работа за компьютером, продолжительное воздействие может привести к усталости и еще большей сухости глаз.
Эксперты рекомендуют следовать «правилу 20:20:20», согласно которому каждые 20 минут делайте 20-секундный перерыв и сосредотачивайтесь на чем-то на расстоянии не менее 20 футов.
Синдром сухого глазаНациональная служба здравоохранения определила симптомы сухости глаз, которые могут включать:
Зуд.
Болезненность.
Твердость.
Покраснение.
Размытость.
Чувствительность к свету.
Слезящиеся глаза.
Синдром сухого глаза может усугубиться из-за ношения контактных линз, курения, употребления алкоголя и приема некоторых антидепрессантов.
Чтобы ухаживать за глазами, важно следить за чистотой глаз.
Национальная служба здравоохранения подробно описывает трехэтапный подход к обеспечению чистоты ваших глаз.
Сначала смочите фланель в теплой (не горячей) воде и аккуратно прижмите ее к области вокруг глаз.
Благодаря этому слюну, вырабатываемую железами вокруг глаз, станет жидким.
Во-вторых, аккуратно помассируйте веки пальцем или ватной палочкой. Это выталкивает масла из желез.
И, в-третьих, очистите веки, смочив вату в теплой (не горячей) воде, и аккуратно вытрите излишки масла, корок, бактерий, пыли или грязи, которые могли образоваться.
Чтобы помочь бороться с сухостью глаз, фармацевт рекомендует и другие методы лечения, в том числе гели и мази.
Запишитесь на прием к окулисту или врачу, если заметите какие-либо изменения в форме век.
В холодные и солнечные дни специалисты VisionExpress рекомендуют носить поляризованные солнцезащитные очки.
Это потому, что даже во время зимнего солнца вредные ультрафиолетовые лучи могут повредить глаза.
Также полезно учитывать освещение в вашем доме.
Плохие условия освещения могут привести к ненужной нагрузке на глаза, покраснению и головным болям от усталости.
VisionExpress предлагает использовать теплые лампочки вместо холодных синих лампочек, «чтобы создать более естественный вид».
Кроме того, вместо того, чтобы полагаться на один верхний свет, VisionExpress предлагает использовать несколько источников света.