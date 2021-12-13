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В Канаде заявили, что их вакцина от коронавируса на растительной основе эффективна

7:00:1712/12/2021
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Medicago использует растения как живые фабрики для выращивания вирусоподобных частиц, имитирующих шипованный белок, покрывающий коронавирус.

Компания заявила, что не было обнаружено серьезных проблем с безопасностью. Фото: Мedicalxpress.com

Канадский производитель лекарств заявил, что его вакцина против COVID-19 на растительной основе показала сильную защиту от вируса и вскоре будет получать разрешение дома и в других местах.

Во вторник Medicago объявила, что ее двухдозовая вакцина на 71% эффективна в предотвращении заражения COVID-19 в большом исследовании на поздней стадии, которое включало несколько вариантов, включая дельта- вариант. Результаты компании не включали появляющийся вариант омикрона, который не циркулировал в течение исследуемого периода, пишет medicalxpress.com.

Компания из Квебека заявила, что в ближайшее время будет добиваться одобрения Канады, а также начала процесс подачи документов в регулирующие органы США, Великобритании и других стран. Компания заявила, что также готовится отправить свои данные во Всемирную организацию здравоохранения.

Medicago использует растения как живые фабрики для выращивания вирусоподобных частиц, имитирующих шипованный белок, покрывающий коронавирус. Британский партнер GlaxoSmithKline вносит в вакцину иммуностимулирующее химическое вещество, называемое адъювантом.

Несмотря на то, что по всему миру были внедрены многочисленные вакцины против COVID-19, мировые органы здравоохранения ищут дополнительных кандидатов в надежде на увеличение предложения в развивающихся странах. По мере распространения варианта омикрона эксперты предупреждают, что коронавирус будет продолжать развиваться до тех пор, пока не будут вакцинированы огромные части мира.

В исследовании Medicago участвовали 24000 взрослых добровольцев, получивших вакцину или имитацию вакцины, и за ними наблюдали, чтобы отслеживать инфекции и осложнения COVID-19. Им сделали две прививки с разницей в три недели.

Компания заявила, что не было обнаружено серьезных проблем с безопасностью, а общие побочные эффекты, такие как лихорадка или усталость, были «от легкой до умеренной» и исчезли в течение трех дней или меньше. Результаты были опубликованы в заявлении для прессы и еще не прошли независимую проверку экспертов.

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