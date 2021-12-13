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Заболевания щитовидной железы могут повлиять на фертильность женщины

8:00:2612/12/2021
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Гипотиреоз и аутоиммунитет щитовидной железы могут негативно повлиять на овариальный резерв женщины или общее количество здоровых незрелых яйцеклеток в яичниках.

Гормоны щитовидной железы важны для здоровья яичников и фертильности. Фото: Pixabay.com

Гормоны щитовидной железы важны для здоровья яичников и фертильности, но влияние низкого уровня гормонов щитовидной железы (гипотиреоз) и аутоиммунных заболеваний щитовидной железы на функционирование яичников женщины до конца не изучено. В анализе, опубликованном в журнале «Репродуктивная медицина и биология», исследователи изучили результаты по этой теме, опубликованные на сегодняшний день.

Исследователи нашли девять соответствующих исследований, и результаты исследований показали, что гипотиреоз и аутоиммунитет щитовидной железы могут негативно повлиять на овариальный резерв женщины или общее количество здоровых незрелых яйцеклеток в яичниках, пишет medicalxpress.com.

«Наш стратифицированный по возрасту анализ показал, что аутоиммунитет щитовидной железы и гипотиреоз, возможно, по-разному влияют на яичниковый резерв. «Это важный ключ к пониманию того, как эти состояния влияют на развитие фолликулов яичников», - сказал старший автор Акира Ивасе, доктор медицинских наук, из Высшей школы медицины Университета Гумма в Японии.

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заболеваниевлияниещитовидная железагипотиреозяичникиАкира Ивасе
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