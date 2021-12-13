Заболевания щитовидной железы могут повлиять на фертильность женщины

Гормоны щитовидной железы важны для здоровья яичников и фертильности, но влияние низкого уровня гормонов щитовидной железы (гипотиреоз) и аутоиммунных заболеваний щитовидной железы на функционирование яичников женщины до конца не изучено. В анализе, опубликованном в журнале «Репродуктивная медицина и биология», исследователи изучили результаты по этой теме, опубликованные на сегодняшний день.
Исследователи нашли девять соответствующих исследований, и результаты исследований показали, что гипотиреоз и аутоиммунитет щитовидной железы могут негативно повлиять на овариальный резерв женщины или общее количество здоровых незрелых яйцеклеток в яичниках, пишет medicalxpress.com.
«Наш стратифицированный по возрасту анализ показал, что аутоиммунитет щитовидной железы и гипотиреоз, возможно, по-разному влияют на яичниковый резерв. «Это важный ключ к пониманию того, как эти состояния влияют на развитие фолликулов яичников», - сказал старший автор Акира Ивасе, доктор медицинских наук, из Высшей школы медицины Университета Гумма в Японии.