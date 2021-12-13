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Магнитная буря 13 декабря 2021: как меняется космическая погода и когда ждать следующий геоудар?

10:45:0312/12/2021,София Мальцева
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При резком ухудшении самочувствия, следует сразу обращаться за медицинской помощью.

В период повышенной солнечной активности становится больше случаев сердечных приступов и инсультов. Фото: Pixabay.com

13 декабря плохая космическая погода не перестает оставлять в покое магнитное поле нашей планеты. Начавшаяся накануне магнитная буря продолжает действовать. В первый день новой недели нас ожидают геомагнитные волнения, силой в три балла. Однако продолжительность такой обстановки будет всего три часа. Поэтому, начавшаяся в 4 утра магнитная буря, сменится на двухбалльное колебание в 8 утра по Новосибирску. А в середине дня на несколько часов установится полное спокойствие магнитосферы.

К сожалению, магнитные бури не проходят полностью без последствий. Обычно они могут навредить электросетям Земли, вызвать ухудшение радиосигнала, а также повлиять на самочувствие метеопатов.

Они достаточно серьезно могут повлиять на самочувствие, страдающих патологиями нервной системы, ишемической болезнью сердца, стенокардией. В период повышенной солнечной активности становится больше случаев сердечных приступов и инсультов.

При резком ухудшении самочувствия, следует сразу обращаться за медицинской помощью. Также необходимо отложить все физические нагрузки на другой день; отказаться от жирной пищи и пить много воды. А самым эффективным способом станет – прогулка на свежем воздухе, легким шагом.

Как чувствовали себя наши читатели:

- Сегодня опять ночь не спала, давление скачет.

- Нервное напряжение, голова тяжелая.

- Вялость, болезненное состояние.

- Ломота в костях, голова болит.

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