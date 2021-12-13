Погода в Бердске 13 декабря 2021: снова понижение температуры воздуха, сколько продержится такая погода?

13 декабря в Бердске ожидается понижение температуры воздуха. С утра столбики термометра понизятся до отметок - 21, -16 градусов,
к обеду немного потеплеет до -13 и пойдет снег. При этом подует ветер юго-западный до 3 м/с. При относительной влажности воздуха 79%, и атмосферном давлении 757 мм ртутного столба. По прогнозам, такая погода продержится неделю, поселе чего снова вернется потепление.
13 декабря отмечается народно-христианский праздник Андреев день. В храмах почитают память святого Андрея Первозванного, одного из 12-ти апостолов Христа.
В Андреев день на Руси не только ходили в церковь, но и гадали на женихов. Самым проверенным способом гадания считался вещий сон, который девушки пытались вызвать, чтобы узнать который суженный им достанется в жизни. Для того, чтобы узнать о своем будущем женихе, девушки ставили под кровать миску с водой. А под подушку клали немного кутьи и зеркало, треску или мужскую шапку. Считалось, что для верности гадания вещи должны были быть сорваны с парня, на которого девушки положили глаз.