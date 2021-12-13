Грешно ли работать 13 декабря в день памяти апостола Андрея Первозванного?

День памяти Святого Андрея Первозванного отмечается каждый год 13 декабря. В этот день вспоминается память святого Апостола, сына Ионы и брата Петра из Вифсаиды.
Сначала он был учеником святого Иоанна Крестителя, но, когда Иоанн указал на Господа Иисуса, то святой Андрей оставил своего первого учителя и последовал за Христом. После этого Андрей привел своего брата Петра к Господу. После сошествия Святого Духа это выпало на долю первого из апостолов Христа, святого Андрея.
В Евангелии Апостол Андрей представлен нам простым, верным, скромным, добрым и дружелюбным, открытым по отношению к другим. Провидение может рассчитывать на то, что он сделает все необходимое, и приведет других "прийти и увидеть" Иисуса Христа правильным образом и в нужное время.
После Пятидесятницы миссионерское путешествие святого Андрея пройдет через современную Грецию, Румынию, Украину и Россию.
Но и он пострадал за свое исповедование Христа. Его пригвоздили к кресту в форме буквы X в греческом городе Патры, где он отдал свою жизнь как мученик ради Своего Учителя.
Святой Андрей пострадал за своего Господа в 62 году. Его мощи были перевезены в Константинополь, но позже его голова была перевезена в Рим, а одна рука-в Москву.
В день святого апостола Андрея, по христианской традиции не стоит делать домашнюю работу, интеллектуальный труд, шить, прясть или вышивать. Считается, те, кто много думает в праздник, могут потерять разум. Также потому, что в этот день пост, то не следует есть мясо.