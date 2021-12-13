Гороскоп на 2022 год Водяного Тигра: информация о каждом знаке зодиака

2021 год почти подошел к концу, а это значит, что пора узнать о том, что ждет каждый знак зодиака в предстоящем 2022 году, который пройдет под покровительством черного водяного Тигра. Свободолюбивый и серьезный символ года приготовил множество сюрпризов, а также неоднозначных моментов и ситуаций для всех.
Гороскоп на 2022 год для каждого знака зодиака.
Овен.
Для овнов будущий год станет годом перемен. Если раньше удача ускользала прямо у вас из-под носа, о теперь она сама придет к вам в руки и будет сопровождать вас во всех делах и начинаниях. Ваши интеллектуальные способности, коммуникабельность и умение отстаивать свою точку зрения приведут вас к карьерному росту и помогут заслужить уважение начальства, а также коллег. Однако, фокусируясь на работе, не забывайте уделять внимание любви и отношениям, своей второй половинке, которая в предстоящем году будет нуждаться в вашему участии в своей жизни.
Телец.
Предстоящий год может показаться тельцам более удачным, чем все его предшественники, ведь намечающиеся проблемы и трудности вдруг обойдут вас стороной. Однако без мелких проблемных ситуаций, которые перейдут с вами в новый жизненный этап из старого года, никак не обойтись. Они могу незначительно влиять на вашу жизнь, устраивать неприятные ситуации. В этом случае вам необходимо мыслить трезво и стараться не позволять эмоциям брать над собой верх, анализировать все происходящее с трезвой головой и тщательно очищать свое информационное поле от лишнего негатива.
Близнецы.
Если раньше близнецы витали в облаках и поддавались мечтам, то в предстоящем году им придется открыть глаза, снять сои розовые очки и понять, что реальность не так уж и радостна, какой они ее себе разрисовали. Им придется столкнуться со множеством испытаний, в которых нужно будет не потерять себя и веру в успех. Только с большим количеством усилий и тотальным самоконтролем близнецы смогут достичь в 2022 году желаемого и не упустить то, о чем давно мечтали и то, что появится в их жизни неожиданно, но сможет изменить многое.
Рак.
2022 год позволит рака преодолеть себя и побороть многие мучающие их страхи. Если вы давно думали о том, чтобы сменить место жительства, то предстоящий год для этого благоприятно подходит. Энергия вселенной будет на вашей стороне и позволит избежать ненужных и катастрофических ошибок. Однако во второй половине года вы можете столкнуться с внезапным потоком проблем, который шквалом обрушится вам на голову. Старайтесь не терять духа и бороться с ними, не стесняйтесь просить помощи и говорить о том, что вам тяжело, ведь близкие и родные поймут вас и поддержат.
Лев.
Уже в начале году львы почувствуют, что их ресурсность находится на своем пике. Несмотря на это, проблемы и тяготы жизни никуда не исчезнут и будут беспокоить львов еще до середины года. Затем ситуация станет более спокойной и стабильной. Постарайтесь провести ревизию свой жизни, очистить ее от того, что уже вам не нужно и от того, что мешает вам развиваться. При этом старайтесь соблюдать осторожность и не сдавать позиций, поскольку трудная ситуация в карьере и отношениях может выбить вас из колеи.
Дева.
2022 год покажется девам нестабильным, ведь удача и невезение будут нестабильно сменять друг друга. Из-за этого вас могут начать преследовать неприятности, из-за чего придется проявить максимальную собранность и осторожность. Чтобы решить все задачи и вопросы, с которыми вы столкнетесь, вам будет необходимо проявить настойчивость и решительность, бороться за свое счастье и место под солнцем. Только с полной отдачей вы добьетесь хороших результатов и успешно закончите 2022 год.
Весы.
Для Весов 2022 год будет легким и довольно удачным. Вас ждут большие перемены, множество сюрпризов, приятные встречи, а также подарки. Однако совсем расслабляться не стоит и к каждому своему действию нужно относиться обдумано. Вы останетесь в выигрыше и не потеряете удачи только в том случае, если будете честны с окружающими и с самими собой, будете поступать по совести и справедливости. Внимательно относитесь к деньгам и заранее планируйте все покупки, чтобы не попасть в сложную ситуацию.
Скорпион.
Предстоящий год будет для вас спокойным и умеренным во всех отношениях. Положение небесных светил обеспечит вам комфорт, а покровительство символа года поможет находиться в стабильности. Однако в течение года вы можете столкнуться с противостоянии в личной жизни и карьере, что может подкосить ваш боевой дух и стремление чего-либо добиться. Астрологи советуют вам не терять головы и не поддаваться слабостям, ведь при трезвости своего сознания и понимания того, чего вы хотите добиться, все придет в ваши руки.
Стрелец.
Для стрельцов 2022 год будет крайне благоприятен и удачлив. Карьерная лестница будет полыхать от вашего стремительного взлета, однако без рассудительности и спокойствия вы рискуете вновь упасть и получить пару шишек. Ограничьте свое проявление чувств и старайтесь больше молчать, чтобы ваши слова не внесли перчинку во внезапно накалившиеся страсти, что будут разрастаться вокруг вас, как неуемный пожар. Помните, что в любой ситуации вам смогут помочь только ваш ум и смекалка.
Козерог.
События, происходящие в предстоящем году в жизни козерога могут быть запутанными и сложными для понимания. В первой половине года вам будет сопутствовать удача за счет удачного положения небесных светил, однако уже к концу первой половины года вы почувствуете, что все не так уж и хорошо, как было до этого. Трудности будут чаще встречаться вам на пути. Чтобы решить их, вам придется упереться своими рогами в них и толкать вперед с поддержкой вашего упорства и решительности, коммуникабельности и стойкости. Только при должном количестве усилий вы сможете получить все, о чем мечтали.
Водолей.
Чтобы 2022 год прошел удачно, Водолеям необходимо быть собранными, терпеливыми и уравновешенными. Такой подход гарантирует вам стабильность в делах всех сфер жизни, однако и тут не обойтись без подводных камней. На вашем пути могут встретиться люди, которые всеми силами не будут хотеть вашего успеха, и именно поэтому ни в коем случае не реагируйте на их провокации. Отдайте себя полностью работе и отношениям и хорошие результаты не заставят себя ждать.
Рыбы.
Предстоящий год позволит рыбам улучшить свое финансовое положение, а также укрепить социальные связи. Ваше профессиональное положение значительно улучшится и вы даже встанете на новую ступень своей карьерной лестницы. Однако не направляйте все ресурсы в работу — оставьте хотя бы малую их часть своей семье, которая очень сильно ждет вашего внимания. Также 2022 год готовит для рыб неожиданные путешествия и переезды, от которых вы получите максимум впечатлений и эмоций, способных отложиться в памяти на всю жизнь.