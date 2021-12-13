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Что запрещено верующим в день памяти апостола Андрея Первозванного: и что должна сделать каждая женщина

2:00:4412/13/2021,София Мальцева
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Апостол был вместе с Иисусом на протяжении всей миссии.

Это было предвестием того, что будущие жители Киевской Руси примут веру. Фото: Pixabay.com

13 декабря во всех православных храмах отмечается память святого Апостола Андрея Первозванного. До того как стать учеником Христа, он занимался добычей рыбы вместе со своим братом Петром.

Святой Апостол Андрей был первым призванным среди учеников Иисуса Христа, также он привел святого Петра, который затем последовал за ним, – но, по – видимому, он не был самым близким. Он не присутствовал, например, на Преображении на Фаворе, хотя Петр, Иаков и Иоанн все были там. Несмотря на это, в Евангелиях есть три отрывка, где Андрей упоминается заметно.

При этом Андрей пошел за Христом раньше других. Из-за чего его прозвали Первым Призванным. Апостол был вместе с Иисусом на протяжении всей миссии. Он вместе с другими учениками мог встретиться с Господом после воскресения, а также был на Елеонской горе, где Иисус благословил его и отправился на Небеса.

Апостолы бросили жребий, чтобы определить, куда они пойдут проповедовать Евангелие. По жребию, святой Андрей вынужден был отправиться в страны, расположенные вдоль побережья Черного моря, а также в северную часть Балканского полуострова и Скифию. Именно здесь спустя годы была образована Российская Федерация.

Когда Киевские горы были благословлены апостолом. Он поставил крест на одном из них. Это было предвестием того, что будущие жители Киевской Руси примут веру.

Когда Апостол оказался в городе Патры, то там он подвергся жестоким пыткам со стороны правительства.

В качестве средства казни апостола Андрея был выбран диагональный крест в форме буквы X (который теперь называется Крестом Святого Андрея). Чтобы продлить его страдания, губернатор города приказал, чтобы его не пригвоздили к кресту, а привязали к нему по рукам и ногам. С такими словами взошел апостол на крест, на котором он висел два дня перед смертью.

Дату его смерти чтут каждый год 13 декабря по новому календарю. Обычно в христианские праздники строгий запрет на работу. Однако, считается, что праздники, которые выпадают на будний день или не относятся к главным празднествам не содержат в себе сильно строгого запрета на работу.

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традициипраздникизапретыДень святого апостола Андрея Первозванногохристианство.
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