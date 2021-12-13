Лунный календарь на январь-2022: информация о лунных движениях каждого дня

Жизнь всех живых существ на Земле так или иначе зависит от влияния Луны. Согласно лунному календарю, существуют различные фазы Луны, а также особые периоды. Каждый из них обладает необычными свойствами, под которые лучше всего подстроиться.
Лунный календарь на январь 2022 года:
Убывающая Луна является временем, когда лунный диск постепенно превращается в еле видимый месяц, а люди теряют большое количество сил.
1 января — 27-28 день лунного календаря Убывающей Луны, благоприятный день.
2 января — 1 день лунного календаря, новолуние. Обладает разными свойствами. Подходит для проведения уникальных ритуалов на привлечение денег, счастья и удачи. В целом удачный день для окончания старых дел.
Период Растущей Луны — время, когда люди начинают чувствовать приток сил. Месяц начинает постепенное увеличение в размерах.
3 января — 2 день лунного календаря периода Растущей Луны. Характеризуется как благоприятный.
4 января — 3 день лунного календаря. Растущая Луна. Благоприятная дата.
5 января — 4 день лунного календаря. Растущая Луна. Удачный день.
6 января — 5 день лунного календаря. Растущая Луна. Нейтральное время. Влияние спутника Земли минимально.
7 января — 6 день лунного календаря. Растущая Луна. Благоприятное время.
8 января — 7 день лунного календаря. Растущая Луна. Нейтральный день.
9 января — 8 день лунного календаря. Растущая Луна. Нейтральный день.
10 января — 9 день лунного календаря. Растущая Луна. Нейтральное время.
11 января — 10 день лунного календаря. Растущая Луна. Нейтральный день.
12 января — 11 день лунного календаря. Растущая Луна. Благоприятная дата.
13 января — 12 день лунного календаря. Растущая Луна. Хорошая дата.
14 января — 13 день лунного календаря. Растущая Луна. Нейтральный день.
15 января — 14 день лунного календаря. Растущая Луна. Благоприятный день.
16 января — 15 день лунного календаря. Растущая Луна. Нейтральный день.
17 января — 16 день лунного календаря. Растущая Луна. Нейтральный день.
18 января — 17 день лунного календаря. Полнолуние. Это время обладает особой энергетикой. В такой день можно не только провести мощный ритуал, но и заняться любым делом. Однако стоит быть осторожнее, ведь пик сил может привести и к эмоциональному пику. Есть риск поссориться с окружающими людьми.
19 января — 18 день лунного календаря. Убывающая Луна. Удачная дата.
20 января — 19 день лунного календаря. Убывающая Луна. Нейтральный день.
21 января — 20 день лунного календаря. Убывающая Луна. Нейтральный день.
22 января — 21 день лунного календаря. Убывающая Луна. Хороший день.
23 января — 21-22 день лунного календаря. Убывающая Луна. Благоприятная дата.
24 января — 22 день лунного календаря. Убывающая Луна. Удачный день.
25 января — 23 день лунного календаря. Убывающая Луна. Благоприятное время.
26 января — 24 день лунного календаря. Убывающая Луна. Лучший день, согласно лунному календарю.
27 января — 25 день лунного календаря. Убывающая Луна. Один из лучших дней января.
28 января — 26 день лунного календаря. Убывающая Луна. Нейтральный день.
29 января — 27 день лунного календаря. Убывающая Луна. Удачный день.
30 января — 28 день лунного календаря. Убывающая Луна. Неплохая дата.
31 января — 29 день лунного календаря. Убывающая Луна. Нейтральный день.
Отметим, что лунный календарь может помочь многим людям в решении многих дел. Главное выбрать подходящий день.