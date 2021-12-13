Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
12.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Лунный календарь на январь-2022: информация о лунных движениях каждого дня

7:15:3712/12/2021
0

Каждый месяц Луна делает цикличный круг от новолуния к полнолуния, становясь то Убывающей, то Растущей. Каждый такой период обладает особенным влиянием на всех землян.

Лунный календарь номинально отличается от привычного исчисления дат. Фото: Pxfuel.com
Лунный календарь номинально отличается от привычного исчисления дат. Фото: Pxfuel.com

Жизнь всех живых существ на Земле так или иначе зависит от влияния Луны. Согласно лунному календарю, существуют различные фазы Луны, а также особые периоды. Каждый из них обладает необычными свойствами, под которые лучше всего подстроиться.

Лунный календарь на январь 2022 года:

Убывающая Луна является временем, когда лунный диск постепенно превращается в еле видимый месяц, а люди теряют большое количество сил.

1 января — 27-28 день лунного календаря Убывающей Луны, благоприятный день.

2 января — 1 день лунного календаря, новолуние. Обладает разными свойствами. Подходит для проведения уникальных ритуалов на привлечение денег, счастья и удачи. В целом удачный день для окончания старых дел.

Период Растущей Луны — время, когда люди начинают чувствовать приток сил. Месяц начинает постепенное увеличение в размерах.

3 января — 2 день лунного календаря периода Растущей Луны. Характеризуется как благоприятный.

4 января — 3 день лунного календаря. Растущая Луна. Благоприятная дата.

5 января — 4 день лунного календаря. Растущая Луна. Удачный день.

6 января — 5 день лунного календаря. Растущая Луна. Нейтральное время. Влияние спутника Земли минимально.

7 января — 6 день лунного календаря. Растущая Луна. Благоприятное время.

8 января — 7 день лунного календаря. Растущая Луна. Нейтральный день.

9 января — 8 день лунного календаря. Растущая Луна. Нейтральный день.

10 января — 9 день лунного календаря. Растущая Луна. Нейтральное время.

11 января — 10 день лунного календаря. Растущая Луна. Нейтральный день.

12 января — 11 день лунного календаря. Растущая Луна. Благоприятная дата.

13 января — 12 день лунного календаря. Растущая Луна. Хорошая дата.

14 января — 13 день лунного календаря. Растущая Луна. Нейтральный день.

15 января — 14 день лунного календаря. Растущая Луна. Благоприятный день.

16 января — 15 день лунного календаря. Растущая Луна. Нейтральный день.

17 января — 16 день лунного календаря. Растущая Луна. Нейтральный день.

18 января — 17 день лунного календаря. Полнолуние. Это время обладает особой энергетикой. В такой день можно не только провести мощный ритуал, но и заняться любым делом. Однако стоит быть осторожнее, ведь пик сил может привести и к эмоциональному пику. Есть риск поссориться с окружающими людьми.

19 января — 18 день лунного календаря. Убывающая Луна. Удачная дата.

20 января — 19 день лунного календаря. Убывающая Луна. Нейтральный день.

21 января — 20 день лунного календаря. Убывающая Луна. Нейтральный день.

22 января — 21 день лунного календаря. Убывающая Луна. Хороший день.

23 января — 21-22 день лунного календаря. Убывающая Луна. Благоприятная дата.

24 января — 22 день лунного календаря. Убывающая Луна. Удачный день.

25 января — 23 день лунного календаря. Убывающая Луна. Благоприятное время.

26 января — 24 день лунного календаря. Убывающая Луна. Лучший день, согласно лунному календарю.

27 января — 25 день лунного календаря. Убывающая Луна. Один из лучших дней января.

28 января — 26 день лунного календаря. Убывающая Луна. Нейтральный день.

29 января — 27 день лунного календаря. Убывающая Луна. Удачный день.

30 января — 28 день лунного календаря. Убывающая Луна. Неплохая дата.

31 января — 29 день лунного календаря. Убывающая Луна. Нейтральный день.

Отметим, что лунный календарь может помочь многим людям в решении многих дел. Главное выбрать подходящий день.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
луна2022 годопасные свойства
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А как часто вы следите за лунным календарем?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Поздравительные картинки с наилучшими пожеланиями в день Андрея Первозванного 13 декабря
7:15:42 12/12/2021
Поздравительные картинки с наилучшими пожеланиями в день Андрея Первозванного 13 декабря
Лунный календарь на январь-2022: информация о лунных движениях каждого дня
7:15:37 12/12/2021
Лунный календарь на январь-2022: информация о лунных движениях каждого дня
В Канаде заявили, что их вакцина от коронавируса на растительной основе эффективна
7:00:17 12/12/2021
В Канаде заявили, что их вакцина от коронавируса на растительной основе эффективна
Лечение коронавируса моноклональными антителами можно проводить в виде инъекций
6:30:31 12/12/2021
Лечение коронавируса моноклональными антителами можно проводить в виде инъекций
Гороскоп на 2022 год Водяного Тигра: информация о каждом знаке зодиака
6:15:54 12/12/2021
Гороскоп на 2022 год Водяного Тигра: информация о каждом знаке зодиака
Клетки носа первыми поражаются при тяжелом течении коронавируса
6:00:27 12/12/2021
Клетки носа первыми поражаются при тяжелом течении коронавируса
Первые симптомы коронавируса могут быть приняты за побочные эффекты вакцины
5:30:27 12/12/2021
Первые симптомы коронавируса могут быть приняты за побочные эффекты вакцины
Что нужно обязательно сделать за сутки до Нового 2022 года для привлечения денежного потока на все будущие 12 месяцев
4:45:23 12/12/2021
Что нужно обязательно сделать за сутки до Нового 2022 года для привлечения денежного потока на все будущие 12 месяцев
Илон Маск: Neuralink может начать имплантировать чипы людям с серьезными травмами позвоночника в 2022 году: люди смогут ходить
4:30:02 12/12/2021
Илон Маск: Neuralink может начать имплантировать чипы людям с серьезными травмами позвоночника в 2022 году: люди смогут ходить
День святой Варвары: история жизни святой и почему у всех Варвар 17 декабря отмечается день Ангела и именины
4:00:49 12/12/2021
День святой Варвары: история жизни святой и почему у всех Варвар 17 декабря отмечается день Ангела и именины