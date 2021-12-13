Пожелания на Новый 2022 год: чудесные стихи для каждого

Новый год — время волшебства и сказки, добра, которое пропитывает собой атмосферу каждой городской улочки. В такое время хочется проявлять к окружающим добро, наслаждаться духом праздника и, конечно же, поздравлять всех знакомых с наступлением нового года. Однако, кончено же, никому не хочется, чтобы поздравления были сухими и скучными, совершенно не запоминающимися. Именно поэтому самым хорошим вариантом для поздравлений будут являться легкие и незамысловатые поздравления в стихах. Такие строки могут с легкостью поднять настроение любому и зарядить человека атмосферой праздника, позволят ему прочувствовать его каждой фиброй души.
Мы предлагаем вам познакомиться с несколькими новогодними поздравлениями в стихах с сайта стихотворных поздравлений Pozbravok.ru
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Новый год приходит к нам
И шагает по домам,
Распевает с нами песни,
Собирает семьи вместе.
Пусть царят и там, и тут
Доброта, тепло, уют,
И пусть будет этот год
Полон радостных забот.
Долгожданных вам гостей
И хороших новостей,
Самых добрых перемен.
С Новым годом! Счастья всем!
***
В Новый год желаю очень
Обновления во всем.
Чтоб счастливей и успешней
Становились с каждым днем.
Много радости, везения,
Огонька всегда в глазах.
Пусть везет вам очень сильно
В личной жизни и в делах!
*** Пусть Новый год подарит радость, Тепло сердец, любовь родных. Пусть будет каждый день Вам в сладость. Поменьше дней холодных, злых.
Желаю счастья полный ворох,
Пусть жизнь играет красками.
Веселья, радости, задора!
Пусть будни станут сказками.
Пускай удача не отступит,
Пусть окружает доброта,
Пусть Новый год Вас не обидит
И будет щедрым к Вам всегда.
***
Желаю сказочного года
Без бед, болезней и помех!
Готовьтесь к новым поворотам
На неожиданный успех.
Пусть только радостные лица
Вас дома будут окружать,
И давняя мечта свершится,
Не заставляя долго ждать!
***
Пусть Новый год добро несет,
И в сказку дверь откроет,
И непременно принесет
Всё лучшее с собою.
Желаю вам весь этот год
Прожить в любви и счастье,
Не знать печали и забот
И прочие ненастья.
Двенадцать раз пробьют часы,
И чудо вдруг случится!
Пусть все исполнятся мечты,
В дом радость постучится.
*** Желаю в новом вам году Поймать удачу на ходу. Всех удивлять, все успевать, Смеяться и не унывать.
Любить, надеяться и верить
И счастье на себя примерить,
И никогда вам не тужить,
И просто интересно жить!
***
Новый Год — прекрасный праздник,
Пусть в нем крупно повезет,
Настроенье будет ясным,
А удача — круглый год!
В чудеса поверить нужно,
И они придут к тебе
И помогут вместе, дружно
К небесам взлететь мечте.
Ваша жизнь пусть станет сказкой,
Будет в ней всегда добро,
Жизнь наполнит счастьем, лаской,
Пусть все будет хорошо!
***
Желаю в Новый Год вернуться в сказку,
И в чудеса поверить, есть они!
Снять груз забот, усталости снять маску.
Зажечь скорей бенгальские огни.
Пусть под удары, что звучат в двенадцать
Мечты, что глубоко живут в душе
Начнут вдруг неожиданно сбываться,
Почувствовать себя на кураже.
Чтоб отпустили хлОпоты, заботы,
Чтоб праздником пропитан был весь дом.
Почувствовать себя судьбы пилотом,
Чтоб отдыхать за праздничным столом.
Пусть Новый Год в свой белый, чистый листик Напишет план: Любовь, уют, успех! И счастье необъятное для жизни. Пусть льется беззаботный, звонкий смех.
Пусть этот план по пунктикам исполнит.
И лишь с добром в дом поскорей войдёт.
Сердца любовью искренней наполнит.
Пусть чудо в Новой Год произойдёт.
***
Снег летит, как белый пух,
Землю мягко устилая.
С Новым годом всей душой
И всем сердцем поздравляю!
Вам желаю жить легко,
Весело и интересно,
Чтобы складывалось всё
И всегда у вас чудесно.
Чтобы не было проблем
Со здоровьем и работой,
Чтобы дома каждый день
Ожидал с любовью кто-то.
Чтобы счастье в руки шло
Добровольно и охотно,
Чтобы был грядущий год
Радостным и беззаботным!
***