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Лунный календарь недвижимости в декабре-2021: удачные дни для покупки, продажи, аренды, обращения в банк за ипотекой с 15 по 31 декабря

9:15:0512/12/2021
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В планировании сделок с недвижимостью может помочь лунный календарь.

Любые операции и сделки с недвижимостью необходимо планировать заранее. Фото: Pexels.com
Любые операции и сделки с недвижимостью необходимо планировать заранее. Фото: Pexels.com

Так или иначе каждый человека сталкивался с вопросами, касающимися недвижимого имущества. Эти вопросы напрямую затрагивали аренду или продажу жилья, его покупку, а также обращение в банк за оформлением ипотечного займа для покупки собственного уютного гнездышка. Разумеется, все вопросы, касающиеся недвижимости, являются очень важными и требуют самого скорого решения. Однако к их планированию все равно необходимо подходить с особой внимательностью, чтобы не попасть в неприятности или не столкнуться с внезапными проблемами способными испортить текущий уклад событий.

Для того, чтобы тщательно спланировать любые дела, касающиеся недвижимости, важно использовать лунный календарь. Он способен рассказать о том, как те или иные лунные фазы влияют на покупку, аренду и продажу недвижимости, а также указывает те дни, когда можно без опасений обращаться в банк за ипотечным займом.

Лунный календарь недвижимости в декабре 2021 года.

Благоприятные дни для покупки недвижимости: 15, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 декабря.
Неблагоприятные дни для покупки недвижимости: 16, 19, 20 декабря.

Благоприятные дни для продажи недвижимости: 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 декабря.
Неблагоприятные дни для продажи недвижимости: 15, 16, 17, 18, 19, 23, 30 декабря.

Благоприятные дни для аренды недвижимости: 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 31 декабря.
Неблагоприятные дни для аренды недвижимости: 17, 20, 24, 27, 29, 30 декабря.

Благоприятные дни для оформления ипотеки: 16, 24, 31 декабря.
Неблагоприятные дни для оформления ипотеки: 18, 19, 20, 22, 27, 29 декабря.

Все даты, не указанные в представленных списках, являются нейтральными для проведения любых сделок, связанных с недвижимостью.

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недвижимостьлунный календарьдекабрь 2021покупка недвижимости. продажа недвижимости. аренда недвижимости
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