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12.12
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Какой сегодня церковный праздник 13 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:5012/12/2021
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По поверьям в этот день запрещалось заниматься ткацкими делами.

Кошка вылизывает свое тельце, лапки и хвост – к ясной морозной погоде. Фото: Pixabay.com


Православные праздники 13 декабря 2021 года

Рождественский пост
Апостола Андрея Первозванного

Народные праздники и приметы

Андреев день
По народному календарю этот праздник посвящен памяти святого Андрея Первозданного.

В старину незамужние девушки молились этому святому, чтобы он послал им хороших женихов. По традиции они выпекали калиту – обрядовый корж круглой формы, который символизировал солнце и счастливое замужество. Также в этот праздник девушки гадали на суженого.

По поверьям в этот день запрещалось заниматься ткацкими делами.

Ясная и морозная погода предвещает хороший урожай.

Приметы

Если в этот день холодно и ясно – это к добру, к урожаю, а когда тепло – к худу.
Кошка вылизывает свое тельце, лапки и хвост – к ясной морозной погоде.
Низкие и быстро идущие облака предвещают стужу.
Коли на Андреев день снег пойдет, то пролежит он 100 дней.
Печной огонь красный – будут морозы, белый – оттепель.

Источник: my-calend.ru

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