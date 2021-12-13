Какой сегодня церковный праздник 13 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Рождественский пост
Православные праздники 13 декабря 2021 года
Апостола Андрея Первозванного
Народные праздники и приметыАндреев день
По народному календарю этот праздник посвящен памяти святого Андрея Первозданного.
В старину незамужние девушки молились этому святому, чтобы он послал им хороших женихов. По традиции они выпекали калиту – обрядовый корж круглой формы, который символизировал солнце и счастливое замужество. Также в этот праздник девушки гадали на суженого.
По поверьям в этот день запрещалось заниматься ткацкими делами.
Ясная и морозная погода предвещает хороший урожай.
ПриметыЕсли в этот день холодно и ясно – это к добру, к урожаю, а когда тепло – к худу.
Кошка вылизывает свое тельце, лапки и хвост – к ясной морозной погоде.
Низкие и быстро идущие облака предвещают стужу.
Коли на Андреев день снег пойдет, то пролежит он 100 дней.
Печной огонь красный – будут морозы, белый – оттепель.
Источник: my-calend.ru