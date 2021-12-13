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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 декабря 2021 в России и мире

12:20:4212/13/2021
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 13 декабря 2021 года.

13 декабря - День лошади. Фото: Pixabay.com

• Праздник живота
• День памяти святого апостола Андрея Первозванного
• День медведя
• День ванильного неба
• Католический день святой Люсии (Saint Lucy`s Day)
• День памяти святителя Фрументия Индийского
• День горячего какао (Hot Cocoa Day) - США
• День скрипки (National Violin Day) - США
• День лошади (National Horse Day) - США
• День гирлянды из попкорна (National Popcorn String Day) - США
• День моряка (Dia del Marinero) - Бразилия
• День «Подружитесь с патологоанатомом» (Pick a Pathologist Pal Day) - США
• Зелёный понедельник (Green Monday) - США
• День республики (Jum Ir-Repubblika) - Мальта
• День посадки деревьев - Малави
• День памяти жертв Нанкинской резни (Nanking Massacre Memorial Day) - Китай
• Фестиваль огней и возрождения - Сент-Люсия
• День основания национальной гвардии (National Guard Birthday) - США
• День памяти жертв военного положения (Dzien Pamieci Ofiar Stanu Wojennego) - Польша
• День памяти франко-акадцев (Acadian Remembrance Day) - Канада
• День Нусантары (Nusantara Day) - Индонезия
• Именины у Андрея, Ивана
• Андрей Зимний (Андреева ночь)

Важные события

• 13 декабря 1642 года открыта Новая Зеландия
• 13 декабря 1903 года запатентована конусная форма для мороженого
• 13 декабря 1957 года официально установлен текст торжественного обещания пионера СССР
• 13 декабря 1971 года вышла на киноэкраны комедия «Джентльмены удачи»

Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru

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