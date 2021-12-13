«Весь ресепшен был заставлен алкоголем»: Почему в сауне «Океан» Бердска 32-летний гость поскользнулся и получил сотрясение мозга - версия «тайного» свидетеля

Посетительница сауны «Океан» в Бердске рассказала свою версию, почему 32-летний Андрей Ефимов получил в заведении травмы.
Напомним, что молодая семья Ефимовых проводила свой досуг в сауне вместе со своими друзьями в ночь с 27 по 28 ноября. У знакомого Андрея Ефимова было День Рождения. Гости купались в бассейне, общались, однако празднику не удалось продлиться долго. Как сообщила супруга Андрея Анна, пол в заведении был ужасно скользким. Так, ее муж поскользнулся, когда выходил из туалета и не смог встать. Мужчина получил серьезное сотрясение головного мозга. Глаз после получения травм затек кровью. Супруге пришлось посещать больного в больнице и буквально кормить его с ложечки.
- Такой фингал получил, как будто бы его ударили,- рассказывала Анна журналистам 1 декабря.
Семья пребывала в недоумении, ведь Андрей является единственным кормильцем в их семье. Кроме того, неоднократно, по словам Анны, падала на полу в сауне и ее приятельница. В настоящее время Ефимова планирует получить от сауны «Океан» компенсацию. На лечение Андрея семья уже потратила порядка 10 000 рублей.
Как сообщила «Курьер.Среда» 9 декабря жительница Бердска Ольга С., с 27 на 28 ноября в сауне «Океан» находилась и она со своими друзьями. Бердчанка видела молодых людей и поделилась своей версией, как отдыхала в сауне компания, участник, которой получил травмы.
- В этот день у нашего друга тоже День Рождения было. Они отдыхали «Океане» в номере «Марокко», а мы в «Русский». Сколько у этой компании спиртного было! Это ужас! Весь ресепшен был заставлен. Мы к нему протиснуться не могли. При том, что он довольно большой в «Океане». Я еще смеялась. Мол, вот это они оздоравливаться приехали! Мы потом и не выходили. Сразу поняли, что у нас будут проблемы. Люди изначально очень матерились, а потом что-то бегали. Орали почему-то женщины. Я конечно, все понимаю - День Рождения и все всех поздравляют, но настолько были в неадеквате. Они изначально приехали в сауну раньше на минут 40 и ругались с администратором, что их не пускают. Как я поняла, там была уборка. Женщине в черной куртке это объясняли. Она требовала ее пустить. У нее какие-то салаты в кастрюлях были. Собственно говоря, эта компания изначально себя непонятно вела, - выразила свое мнение Ольга.
Как сказала Ольга, для нее стало неудивительным то, что в шумной компании их соседей в сауне, поскользнулся один человек. Однако, как приехала «скорая» женщина не видела, так как удалилась с отдыха раньше.
- Слышала, как толпа девчонок со своими мужьями ругалась. Они были с детьми, но потом мой сын выходил и говорил, что маленьких, по всей вероятности, потом увезли,- сказала постоянная посетительница сауны.
Ольга высказалась и о напольной плитке. По ее наблюдениям и опыту посещения «Океана», и в номере «Марокко», и в «Русском» кафель шершавый. Работу администратора в «Океане» гостья оценила на «отлично» и отметила, что если Ефимовы все-таки соберутся подавать на сауну иск, то у них, скорее всего, ничего не получится.
- У руководства заведения стоят видеокамеры. Одна на ресепшене, другая выходит в коридор. Они поднимут записи и увидят, как все было,- изрекла Ольга.
Стоит подчеркнуть, что ранее Анна Ефимова заявляла, что их компания распивала в сауне алкоголь, но в небольших количествах.