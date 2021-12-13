13 декабря - день Ангела и именины у Андреев: значение имени и молитва в честь покровителя – святого Андрея Первозванного

13 декабря отмечается память святого Первозванного Апостола Андрея. Он был приближенным учеником Иисуса Христа. Родом из рыбацкой семьи, вместе со своим братом занимался рыболовством. Сначала он учился у Иоанна Крестителя, пока тот не указал на Иисуса Христа, как на мессию. После чего Андрей стал проповедовать в восточных странах, в том числе, по историческим данным, он был в России, в Киеве и Херсонесе. Когда святой возвращался домой, то попал в город Патры, где исцелили и привел ко Христу множество людей. За что и был казнен местным правителем на кресте формы Х.
Кстати говоря, этот знак затем стал символом Шотландского флага, а также Военно-морского флота России.
13 декабря – день Ангела всех Андреев. Само по себе имя очень необычное. Оно является англицизированной формой греческого имени Андреас и упоминается 13 раз в Новом Завете. Глагол (андризо) означает вести себя по-мужски. В переводе с греческого языка имя Андрей происходит от слова Андрос, что означает “храбрый”, “мужественный” или “выдающийся среди мужчин”.
Андрей – смелая и решительная личность, обладает острым боевым духом. Для него все сводится к соревнованиям, и он без колебаний делает все, чтобы победить и достичь своих целей. Побуждаемый трудностями, Андрей ненавидит пассивно следить за ходом событий. Он предпочитает прокладывать свой путь и поддерживать свой собственный выбор. Обладая развитым боевым духом, он считает, что жизнь – это соревнование, которое подталкивает его выкладываться по максимуму, чтобы добиться успеха и быть первым во всех областях.